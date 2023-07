Autoscala per i pompieri "La risposta del governo a un problema annoso: garantiamo sicurezza"

di Annamaria Senni

La tanto ’agognata’ autoscala è finalmente arrivata. È stata consegnata ai vigili del fuoco di Forlì-Cesena e questa mattina verrà inaugurata e riceverà la benedizione del vescovo. "Si tratta di un risultato importante per il territorio - sottolinea Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia - che consentirà di garantire più sicurezza in provincia". Secono la Buonguerrieri è finalmente arrivata la risposta del Governo a un problema che si protraeva da tempo.

"Se con la sinistra la soluzione al problema era rimasta lettera morta - dice la parlamentare di Fdl - con il centrodestra al Governo la questione è stata risolta: al comando provinciale dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena è stato infatti consegnato un mezzo indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini. Ci eravamo presi questo impegno in campagna elettorale e lo abbiamo rispettato grazie al Governo Meloni e al Sottosegretario Emanuele Prisco, che ha ben compreso le esigenze del nostro territorio".

Questa mattina alle 11.30, presso la sede del comando dei vigili del fuoco in viale Roma a Forlì, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova autoscala . La benedizione sarà impartita dal vescovo di Forlì, Monsignor Livio Corazza. Alla cerimonia saranno presenti il sottosegretario di Stato all’Interno, onorevole Emanuele Prisco, il capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prefetto Laura Lega e il capo del corpo nazionale, Carlo Dall’Oppio. Non sarà presente Alice Buonguerrieri, che non potrà partecipare alla cerimonia di consegna del mezzo perché impegnata in commissione alla Camera nei lavori sul dl alluvione e ricostruzione.

"Ringrazio il comandante Tripi - ha detto la parlamentare - perché durante l’alluvione lui e i suoi uomini si sono dimostrati davvero fondamentali. Siamo riusciti a dare questa positiva risposta alle esigenze di dotazione dei Vigili del Fuoco, risolvendo l’annoso problema della mancanza dell’autoscala. La presenza del sottosegretario Prisco alla inaugurazione della autoscala conferma l’attenzione del Governo Meloni alla sicurezza del territorio. La Meloni ha seguito la questione sin dall’inizio e ha dato un supporto decisivo per ottenere questo risultato importante per la sicurezza dei cittadini".

Fratelli d’Italia, spiega la Buonguerrieri, già nella scorsa legislatura aveva tentato di gestire il problema. Il deputato Galeazzo Bignami, oggi viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, aveva presentato anche un’interrogazione all’allora ministro degli Interni Luciana Lamorgese per far fronte alla mancanza. "Una mancanza che ci era stata segnalata da Marzio Salvi, rappresentante del sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo - ricorda la Buonguerrieri -, ci avevamo provato dai banchi della minoranza a risolvere il problema, ma la sinistra non ci aveva ascoltato. Ora che siamo al Governo della nostra Nazione, lo abbiamo potuto risolvere come da impegno a suo tempo preso. Il lavoro dei vigili del fuoco è prezioso e fondamentale per risolvere situazioni di emergenza e intervenire in casi di soccorso e per questo necessita di un’adeguata dotazione di mezzi. Ne va della sicurezza di tutti i nostri cittadini, oltre che di quella dei Vigili del Fuoco stessi che operano quotidianamente sul nostro territorio".

Oggi pomeriggio si terrà anche la cerimonia di avvio del Presidio Rurale del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena. Il presidio sarà fino al 15 Settembre a Santa Sofia.