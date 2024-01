"Autotrasporto, crescono le difficoltà a reperire nuovi autisti"

Una delegazione di Confartigianato Trasporti cesenate capitanata dal presidente Luca Facciani ha partecipato all’assemblea nazionale.

"Confartigianato – rimarcano Facciani e il coordinatore Eugenio Battistini – ha chiesto un fondo pluriennale per favorire il rinnovo del parco veicolare, l’attuazione delle regole sui prezzi del trasporto merci per una corretta remunerazione delle imprese e per combattere i fenomeni di abusivismo e concorrenza sleale. Da tempo le nostre imprese stanno investendo con proprie risorse per sostituire i veicoli con mezzi meno inquinanti. A fronte dell’assenza nel Pnrr di interventi per la trasformazione ecologica del trasporto su gomma, sollecitiamo il Governo a sostenere la transizione energetica e tecnologica".

"Pesa sempre di più anche nel nostro territorio - proseguono Facciani e Battistini - la carenza di manodopera: nel 2023 le imprese hanno avuto serie difficoltà a reperire i lavoratori".