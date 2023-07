Autovelox a Gambettola, 140 mila euro incassati in 4 mesi, la polemica

A Gambettola si fa rovente la polemica sull’installazione di un autovelox che in soli quattro mesi ha già incassato 140 mila euro, più di quanto previsto a bilancio dal Comune per tutto l’anno 2023. Secondo il consigliere comunale d’opposizione Emiliano Paesani si tratta di una vessazione a danno degli automobilisti in quanto la maggior parte delle multe si riferisce a superamenti del limite di appena dieci chilometri all’ora. L’accusa: la giunta usa l’autovelox solo per fare cassa. La sindaca Letizia Bisacchi replica a Paesani smentendo l’accusa e precisando che "Il limite sulla via Kennedy è stato proposto dal Comandante della Polizia Locale dopo un’attenta valutazione dei possibili rischi e degli utenti". La prima cittadina evidenzia i motivi di sicurezza che richiedono di moderare la velocità su via Kennedy: " è la via di collegamento per recarsi alla maggior parte delle scuole di Gambettola". Risposta dura anche quando Paesani parla di autovelox usato come bancomat: "Un’affermazione sconcertante che ci ricorda un’infelice recente dichiarazione da parte di un ministro:‘ il governo non è un Bancomat’, con riferimento alla lecita richiesta di risarcimento dei danni da parte di famiglie e aziende romagnole colpite dall’alluvione. Queste affermazioni offensive lasciano davvero allibiti, soprattutto quando provengono da qualcuno del mestiere che dovrebbe conoscere e supportare il lavoro degli agenti nella tutela della sicurezza". Bisacchi contesta anche i dati citati da Paesani: "sono utilizzati in modo pretestuoso. Il consigliere dovrebbe sapere che c’è differenza fra il dato accertato e quello incassato, e che i velo-ok non sono tarati sui 30 kmh ma prevedono un margine di tolleranza. Ma tant’è. La nostra idea di città futura è un luogo sicuro e vivibile, dove il rispetto per la persona comincia dalla sicurezza stradale".

Vincenzo D’Altri