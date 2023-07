Autovelox sull’Adriatica a Cesenatico, posizione ‘scomoda’: "Ma i limiti ci sono sempre stati"

Cesenatico, 1 luglio 2023 – L’autovelox installato sulla Statale Adriatica al termine del cavalcavia all’altezza del centro di Cesenatico, continua a far discutere. In un mese le oltre 4.200 multe registrate, hanno fatto andare su tutte le furie molti automobilisti e le forze politiche di opposizione, anche se la collocazione in quel luogo e non più avanti (dove ci sono stati incidenti mortali) non è stata decisa dal Comune, ma dalla Prefettura, dalla Polizia Stradale e dall’Anas proprietaria della strada.

Giordano Biserni, presidente dell’Asaps ed esperto di sicurezza stradale, cosa pensa di questa polemica?

"Pur non conoscendo approfonditamente nello specifico il caso, dalla mia esperienza posso dire che quando si colloca un misuratore della velocità, si scatenano sempre polemiche; ma una cosa è certa, la scelta del punto in cui è stato posizionato, è avvenuta dopo un esame dettagliato da parte degli enti preposti".

Tale collocazione a suo avviso può essere cambiata?

"Dipende, certo è che la materia, non nel caso specifico ma a livello nazionale, verrà cambiata dal Ministero dei trasporti; si discute di modalità di collocazione differenti e verifiche della velocità".

A suo avviso quale dovrebbe essere l’atteggiamento degli automobilisti?

"In Italia dobbiamo abituarci a rispettare i limiti, in quel tratto della Statale Adriatica il limite dei 50 chilometri orari c’è sempre stato, ci sono due cartelli che segnalano la presenza del misuratore della velocità e la sanzione scatta dopo 55 chilometri orari, perché c’è la tolleranza di 5 chilometri".

Lei sottolinea in Italia, quindi altrove ci comportiamo diversamente.

"All’estero non ci sono quasi mai cartelli di preavviso, tant’è che appena si varca il confine e si viaggia ad esempio in Austria, in Svizzera o in Slovenia, buona parte degli automobilisti italiani cambiano atteggiamento, perchè sanno che se oltrepassano il limite di velocità, prendono la multa e non possono avere alcun alibi, in quanto infrangono una norma".

Quali difficoltà vede nel comportamento degli automobilisti?

"Quando si parla di autovelox o misuratori di velocità, il limite è dato dal fatto che ci vanno bene vicino alle scuole frequentate dai figli e sulle vie dove ci sono i circoli frequentati dai nostri anziani, mentre gli apparecchi vengono criticati sulle altre strade percorse. Un altro comportamento errato è quando i guidatori si rifiutano di cambiare le abitudini in meglio".

Quali consigli si sente di dare a chi si mette al volante su una strada come la Statale Adriatica?

"Devono guardare meno il cellulare e più la strada, facendo maggiore attenzione ai cartelli; i limiti di velocità sono sempre ben visibili su queste importanti arterie, ci sono sempre più di un cartello che segnala la presenza dei misuratori di velocità, manca solamente la Banda della Polizia per avvertirci! E’ inutile girarci attorno, si deve prestare più attenzione alla strada e ai cartelli, non ci stancheremo mai di dirlo. Nello scorso fine settimana in Italia ci sono stati 34 morti di cui 11 motociclisti, in seguito ad incidenti stradali".

Tornando all’apparecchio installato a Cesenatico quale sarebbe la sua ‘ricetta’?

"A nostro avviso la prassi deve essere sempre la stessa, ossia analizzare bene la ‘malattia’, somministrare la ‘cura’ e poi verificare però nel tempo se la cura ha avuto effetto positivo, quindi a questo punto occorre aspettare e analizzare bene i dati".