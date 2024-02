L’autovelox della discordia sull’Adriatica. L’esperto: “Attenzione ai ricorsi, sono inefficaci"

Cesenatico (Forlì-Cesena), 5 febbraio 2024 – L’associazione nazionale Globo Consumatori interviene sulla questione dell’autovelox installato dallo scorso mese di maggio a Cesenatico sulla Statale Adriatica. Il presidente Mario Gatto, il quale segue 8mila ricorsi all’anno ed è a tutti gli effetti considerato un uomo specializzato in questo tipo di ricorsi, fa un’analisi approfondita del problema, portando dati nuovi ma senza risparmiare critiche a chi, a suo avviso, attorno alle critiche sugli autovelox sta facendo soltanto della confusione.

Gatto, come vede questo movimento di persone che si sono attivate per contestare il velox a Cesenatico?

"A mio avviso c’è il serio rischio che si faccia confusione, comprendo l’enfasi delle persone che vogliono condurre delle battaglie, però bisogna dire le cose come stanno".

In che senso?

"Quando si fa riferimento alla collocazione ed alla posizione dei cartelli, il Codice della strada non parla di un raggio di un chilometro, ma dice che l’apparecchio rilevatore della velocità deve essere segnalato un chilometro prima ed il cartello deve essere ripetuto se ci sono delle intersezioni".

Questo cosa significa?

"Che se i ricorsi sono stati fatti sul chilometro di circonferenza sono già perduti; lo dico per esperienza, perchè noi come associazione abbiamo adesso il 96 per cento di accoglimenti, ma prima abbiamo fatto anche noi degli errori".

Lei a tal riguardo ha fatto delle verifiche su Cesenatico.

"Si, da un primo controllo emergono sei ricorsi presentati da automobilisti che hanno preso la multa, dei quali cinque sono stati rigettati e uno soltanto accolto, ma era verso un’ordinanza prefettizia di più di 230 euro e non dunque avverso ad una sanzione del Comune".

Sui ricorsi quanto può pesare la cronaca ed in particolare gli atti vandalici di Fleximen?

"Pesano tanto, tant’è che l’atteggiamento dei Giudice di pace vede un cambiamento di tendenza nelle ultime due settimane, anche perchè l’opinione pubblica reagisce".

Quali sono le ultime vostre battaglie vinte?

"Recentemente abbiamo vinto un ricorso a Imola sui Velo ok, i famosi rilevatori all’interno delle strutture arancioni che si vedono in molte strade".

Quindi anche le istituzioni fanno degli errori.

"Eccome, i cartelli ad esempio non basta metterli, ma dobbiamo vedere bene dove e come li hanno installati, perchè la segnaletica ha un regolamento di esecuzione preciso, dove ad esempio le lettere nel cartello che indicano l’autovelox devono essere di 10 centimetri. Poi come sempre ci sono i Giudici di pace che ne tengono conto e altri no".

Nel tratto di Statale Adriatica a Cesenatico, negli anni scorsi ci sono stati incidenti gravi ed anche mortali, lei però contesta l’uso dell’autovelox, perchè?

"La prima causa degli incidenti in Italia è l’uso del cellulare al volante, poi ci sono la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e l’eccesso di velocità è soltanto la quarta causa. Nelle prime tre maggiori cause l’autovelox non serve, per questo io sono ancora per le pattuglie con i fischietto, ma le pubbliche amministrazioni non ci sentono, perchè aumentano i costi".

Quindi anche lei sostiene che gli autovelox servono soltanto a fare cassa.

"E’ così, da quando hanno tolto l’Imu sulla prima casa c’è meno gettito per gli enti locali e non è un caso che ci sia stata una proliferazione di questi apparecchi mangiasoldi, ma ci sono anche dei privati che si riempiono le tasche".

Chi sono questi privati?

"Gli autovelox sono un grosso affare ed è per questo motivo che anche i politici a livello nazionale sono poco critici su questo strumento. Basti pensare alle ditte che costruiscono e commercializzano questi apparecchi, le aziende che fanno le tarature, i collaudi, le sostituzioni di pezzi; è un affare dove ballano miliardi che vanno ad aziende private".