Autovelox a Cesenatico sull’Adriatica: esposto in Procura e 1.800 firme

Cesenatico, 28 novembre 2023 – Sono 1.800 le firme raccolte dal gruppo di persone che chiede lo spostamento dell’autovelox installato sei mesi fa sulla Statale Adriatica, in corrispondenza dell’ultimo tratto del sovrappasso sulla via Cesenatico in direzione Cervia, cioè verso nord. Liana Giordano detta Lilly, attualmente residente a Cesena, è riuscita a coinvolgere molte persone a Cesenatico, Cervia, Cesena e anche in altri Comuni fuori regione.

Nei giorni scorsi la donna si è recata nella caserma dei carabinieri di Macerone di Cesena, dove ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Forlì-Cesena, allegando tutte le firme raccolte. Nell’esposto Liana Giordano e il suo gruppo chiedono di investigare, denunciando la presunta irregolarità dell’apparecchio installato lo scorso maggio. "Nel punto in cui è stato posizionato – dice la Giordano –, non si sono mai verificati incidenti gravi o mortali, cosa che invece è accaduto più avanti, in corrispondenza degli accessi ai supermercati. Inoltre a nostro avviso l’apparecchio è irregolare, in quanto manca una distanza adeguata dalla segnaletica alla posizione e manca l’uniformità del limite di velocità nel raggio di un chilometro, come invece disposto dal Ministero dell’Interno. Su quest’ultima motivazione il Giudice di pace di Forlì-Cesena lo scorso 19 ottobre ha emesso la sentenza di annullamento di un verbale elevato ad un automobilista. Molti hanno la sensazione che l’autovelox sia stato installato in quel punto per fare cassa e non per garantire la sicurezza. Per questo abbiamo chiesto l’intervento della Procura, al fine di effettuare tutti gli accertamenti necessari".

La protesta dunque monta, nell’esposto si mette in dubbio anche l’omologazione dell’apparecchio installato per misurare la velocità e ci sono trasgressori multati che hanno ottenuto la ragione, facendo ricorso tramite il loro legale. L’imprenditore Carmelo Rollo di Cesenatico è stato fra i primi a prendere una multa sulla Statale Adriatica ed è tra i più attivi al fianco della Giordano: "Ci sono irregolarità nel decreto prefettizio perché non viene rispettato il raggio di un chilometro del limite di velocità costante, tant’è che abbiamo avuto notizia di ricorsi vinti, perché l’autovelox è installato su un tratto di strada dove c’è il limite dei 50, ma dopo soli 300 metri c’è un nuovo limite di 70 chilometri orari. Inoltre ci sono dubbi sulle notifiche che costano 16 euro sempre a carico dei cittadini, mentre si potrebbero evitare queste spese inviando le sanzioni tramite una Pec che oramai abbiamo tutti".

Il caso di Cesenatico è andato anche nel piccolo schermo. Lilly Giordano, Carmelo Rollo e un nutrito gruppo di cittadini firmatari della petizione inviata alla Procura della Repubblica di Forlì-Cesena, domenica sono stati infatti ospitati nella trasmissione televisiva Zona Bianca, condotta da Giuseppe Brindisi su Rete 4.