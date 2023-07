Autovelox di Gambettola, "Bancomat" dell'Amministrazione Comunale, Paesani denuncia

"L’autovelox di Gambettola è diventato il bancomat dell’Amministrazione Comunale: a maggio ha già incassato più di quanto previsto per tutto il 2023". L’affermazione è del consigliere di minoranza Emiliano Paesani (nella foto): "Questi strumenti devono assicurare tutela e sicurezza sulle strade per contenere i rischi connessi all’alta velocità e non diventare gestione delle casse comunali. Molti cittadini hanno segnalato circostanze e modalità con cui questi strumenti vengono utilizzati che non sempre fanno pensare ad un’attività utile al contenimento dei rischi connessi all’alta velocità, ma ad un tentativo di ’fare cassa’. Cesenatico alzerà il limite a 70 per le troppe sanzioni,a testimonianza che qualcosa non funziona".

Il consigliere Paesani ha raccolto i dati dall’1 gennaio all’8 maggio: "Con i Velo-Ok sono stati elevati 774 verbali. L’Amministrazione nei primi quattro mesi ha staccato verbali per 138.644,85 euro. Cifra che supera di gran lunga la previsione fatta per tutto il 2023 che ammonta a 110mila euro. Record di prelievi direttamente dalle tasche dei cittadini. Su 774 verbali elevati 763 fanno riferimento alla prima fascia di superamento del limite tra i 10 e i 40 km orari. Ci chiediamo se è con tutti questi verbali per aver superato di pochissimo il limite che si raggiunge l’obiettivo della sicurezza e della tutela del cittadino. La Polizia Locale andrebbe valorizzata come presenza positiva sul territorio con interventi anche di sicurezza urbana, per una migliore vivibilità del paese e del suo decoro, per una migliore sicurezza del centro cdove si verificano sempre più spesso situazioni pericolose e di violenza".