"Autovelox fisso in via Cervese, primo in città"

Il Comune di Cesena ha chiesto e ottenuto il consenso alla Prefettura di poter installare il primo autovelox fisso sul territorio comunale.

In quale strada verrà installato, assessore alla polizia municipale Luca Ferrini?

"È stata individuata come strada la via Cervese. Deve ancora essere identificato il punto esattao, ma sarà tra l’ingresso dell’autostrada e il territorio comunale tagliato dalla via Cervese in direzione mare".

Quando avverrà l’installazione?

"Il Comune deve fare il bando, ci saranno pertanto tempi tecnici da rispettare, ma il mio auspicio è che ciò avvenga nel primo semestre del nuovo anno".

Perché è stata scelta la via Cervese?

"Perchè è una delle strade in assoluto più pericolose e con il più alto numero di incidenti purtroppo anche mortali".

Verranno reintrodotti anche i dispositivi degli Scout Street, la telecamera mobile da installare sui veicoli della polizia municipale che consentirà di fotografare le violazioni?

"Verrà utilizzato con oculatezza in particolare fuori dalle scuole dove si verificano situazioni di pericolo provocato dalle auto parcheggiate irregolarmente che bloccano il traffico e creano situazioni di pericolo. Da parte di quartieri e cittadini, abbiamo ricevuto molte richieste di intervento a salvaguardia della sicurezza stradale insidiata dai veicoli che non rispettano le regole del codice".