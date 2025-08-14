"Autovelox, i controlli sono in linea con gli anni precedenti"

"La priorità è la sicurezza di tutti i cittadini". Il sindaco di Gambettola, Eugenio Battistini fa chiarezza in seguito ai controlli stradali effettuati con i velo ok, e alle critiche sollevate dal gruppo di centrodestra Uniti per Gambettola. "Le recenti polemiche – dice il sindaco Battistini – ignorano volutamente la richiesta di maggiore sicurezza stradale che molti cittadini ci rivolgono con varie modalità. L’obiettivo dei controlli non è colpire chi trasgredisce, ma prevenire e dissuadere comportamenti pericolosi per pedoni, studenti, ciclisti e utenti fragili e limitare incidenti stradali. I velo ok, come nella maggior parte dei Comuni del territorio, sono collocati in punti a rischio, ascoltando le segnalazioni della comunità".

Il sindaco precisa che l’attività di rilevamento delle infrazioni è limitata: "In un anno le ore di pattugliamento dedicate ai controlli di velocità sono soltanto 120, in media 10 al mese, distribuite in postazioni diverse. Un dato che smentisce qualsiasi volontà di fare cassa: nel bilancio 2025 è prevista la stessa entrata da sanzioni del 2024, senza alcun incremento".

Nel 2025 il numero di controlli e il numero di agenti impegnati nei controlli ai velo ok, sono in linea con quelli degli anni precedenti. Oltre ai controlli con velo, il presidio del territorio è garantito attraverso il ricorso allo strumento del targa System: un metodo efficace e capillare per contrastare infrazioni, in merito a assicurazioni, revisioni e comportamento alla guida dei veicoli, garantendo così una maggiore sicurezza urbana e stradale. Il Comune di Gambettola non dispone di autovelox fissi, nemmeno lungo le tre strade provinciali ad alto scorrimento che attraversano il territorio.