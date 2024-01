Autovelox della discordia a Cesenatico: il caso arriva al prefetto

Cesenatico, 30 gennaio 2024 – A Cesenatico tiene banco la polemica sull’autovelox installato lo scorso mese di maggio sulla Statale Adriatica, alla fine del cavalcavia che in direzione da Rimini porta a Cervia. In questi otto mesi sono decine di migliaia gli automobilisti sanzionati, fra gente del posto, turisti e pendolari che si muovono per lavoro.

Lilly Giordano, una delle più attive persone nel fare pressione per collocare in un’altra posizione l’apparecchio rilevatore della velocità, la settimana scorsa si è recata in prefettura a Forlì, dove ha depositato un esposto in cui chiede di indagare sul corretto montaggio dell’autovelox. Dagli uffici prefettizi le hanno comunicato che contatteranno l’Anas, la società proprietaria della Statale Adriatica, per verificare che il rilevatore sia posizionato correttamente, omologato e montato a norma.

La Giordano assieme ad altri cittadini sempre nei giorni scorsi si è recata anche in Comune, dove ha incontrato l’assessore Mauro Gasperini ed il dirigente della Polizia locale di Cesenatico, Ugo Castelli. L’Amministrazione comunale in sostanza ha risposto che il Comune ha chiesto di installare l’apparecchio per motivi di sicurezza e limitare la velocità degli automezzi in transito, alla luce degli incidenti con feriti gravi e purtroppo anche mortali. Il prefetto lo scorso anno ha dato il via libera per l’installazione e la Prefettura ha deciso il punto dove installare l’autovelox, assieme ad Anas e Polizia Stradale.

L’ideale sarebbe stato collocare l’apparecchio nella zona dei supermercati, qualche centinaio di metri più a Nord, dove non viene rispettata la linea continua e c’è chi svolta; ma non è stato possibile, così come non sono stati approvati progetti con sistemi divisori fissi fra le corsie, perchè la carreggiata è troppo stretta e non rispetterebbe il Codice della strada. A questo punto il Comune, che non è competente per le strade statali, darà delle risposte quando Prefettura e Procura di Forlì-Cesena si esporranno, alla luce dei ricorsi effettuati.

Nel frattempo alcuni automobilisti multati, con i propri legali hanno presentato ricorso e il giudice di pace gli ha dato ragione. Questo perché la norma a cui fa riferimento anche un documento della stessa Prefettura di Forlì-Cesena, autorizza l’installazione degli autovelox nei punti in cui vi sia un raggio di almeno un chilometro con un limite di velocità costante. Alcuni cittadini hanno fatto presente che dal punto dell’apparecchio rilevatore, in direzione Cervia, dopo soli 374 metri cambia il limite di velocità che da 50 passa ai 70. A questo punto, visti gli esposti fatti in Procura e in Prefettura, in sostanza si devono attendere delle risposte da questi enti sovra comunali.