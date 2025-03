Autovelox sull’Adriatica: "È omologato o no?. Il Ministero dei Trasporti prenda una decisione"

A distanza di quasi due anni, torna di attualità la discussione sull’autovelox installato sulla Statale Adriatica, alla fine del cavalcavia di Cesenatico che in direzione da Rimini porta a Cervia. A rinfocolare la polemica è stata la vittoria di un automobilista che ha fatto ricorso al giudice di pace ed ha ottenuto l’annullamento della multa in quanto l’apparecchio, pur autorizzato, come tanti in Italia risulta non omologato. Il velox è stato attivato il 26 maggio 2023 e sono decine di migliaia gli automobilisti sino ad ora sanzionati, fra pendolari che si muovono per lavoro, turisti e gente del posto. Il primo anno ci fu un boom di verbali e conseguenti lamentele, tuttavia il limite dei 50 chilometri orari in quel tratto di strada c’è da almeno quarant’anni ed è lo stesso limite applicato in tutti i cavalcavia simili dell’Adriatica. Oggi chi transita si accorge subito che la stragrande maggioranza degli automobilisti rispetta il limite dei 50, anche perchè ci sono più cartelli che avvisano della presenza del velox e i navigatori di tutte le moderne vetture lo segnalano. La collocazione al termine della discesa del cavalcavia, continua però a far storcere il naso a molti. Gli incidenti degli anni scorsi, purtroppo anche mortali, si sono verificati tutti qualche centinaio di metri più a nord, in corrispondenza dei supermercati, dove c’è la linea continua e quindi il divieto di svolta, anche perchè è sufficiente proseguire poche centinaia di metri e c’è la possibilità di invertire il senso di marcia col cavalcavia di Ponente. Tuttavia chi ha competenze sull’Adriatica, cioè Anas, Prefettura e Polizia stradale, decise di installare l’apparecchio in quel punto, proprio perchè sarebbe in prossimità del termine della discesa del cavalcavia che gli automobilisti schiacciano sul gas e viaggiano a velocità elevate.

Un gruppo di cittadini nell’ottobre 2023, in prefettura a Forlì ha depositato un esposto in cui chiede di indagare sul corretto montaggio dell’autovelox e sulla omologazione, evidenziando che il rilevatore collocato in quella posizione serve soltanto a fare cassa e non a garantire la sicurezza. Quest’ultimo aspetto, sinora, è tuttavia smentito dal fatto che, da maggio 2023 ad oggi, in quel tratto di Statale Adriatica non si sono verificati incidenti con gravi conseguenze.

La promotrice della raccolta di firme Lilly Giordano, una delle persone più attive nella contestazione, continua nella sua battaglia: "L’apparecchio in quella posizione non ci deve stare, è evidente che se rileviamo la velocità alla fine di una discesa di un cavalcavia che si affaccia su un rettilineo, è facile superare i 50 chilometri orari. Inoltre c’è il problema dell’apparecchio che è autorizzato ma non è omologato come prescrive la legge. In effetti ci sono state alcune persone che hanno vinto facendo ricorso al giudice di pace. Inoltre le riforme al Codice della strada indicano che nelle strade extraurbane non si possono installare dei velox quando il limite è dei 50 chilometri orari, e questo è un altro aspetto da approfondire. Sempre sul tema ci sono sentenze della Cassazione su altri casi simili che si sono verificati in altre zone, con i giudici che hanno dato ragione agli automobilisti".

Un altro aspetto interessante su cui si concentrano le attenzioni dei cittadini, sono le decisioni dei tribunali. "Ad esempio _ prosegue la Giordano _, a Ravenna molti automobilisti hanno vinto i ricorsi, mentre a Forlì non è così, mentre a Bologna recentemente alcuni cittadini si sono uniti e sono riusciti a far disinstallare un velox". In sostanza oltre alle critiche sulla collocazione dell’apparecchio sulla statale Adriatica, gli anti-autovelox sottolineano delle chiare difformità di giudizio a seconda dei luoghi. Per questo motivo richiedono che il Ministero dei Trasporti e il ministro Salvini prendano sul tema dell’omologazione degli autovelox una decisione definitiva che metta fine all’incertezza.