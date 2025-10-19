Autunno, tempo di noci. E di nocino

Autunno, tempo di noci. Noce: pianta di legno pregiato e buoni frutti (i gherigli dentro i gusci), storia antica, albero a noi familiare. Anche le noci tengono banco nelle sagre autunnali in collina. Intanto, nei buoni forni artigianali che ancora tengono botta - e che vanno coccolati, patrimonio di sapori e saperi diversi dai prevalenti prodotti industriali dal sapore inevitabilmente artificioso e omologato- è già apparsa la ‘piadina dei Morti’, ovvero una spianatina dolce ma costellata di fragranti gherigli di noci, buona ricordanza proposta nei giorni dei santi e di defunti. Noce, in dialetto ’nòs’, e ‘nòsi’ i suoi frutti, i saporosi gherigli. Gusci detti anche ‘còcla’, bella derivazione dal latino medioevale ‘coccola’, cioè bacca.

Un tempo le noci erano un prodotto soprattutto stagionale, autunnale. Oggi non è più così: nei supermercati troviamo cesti di noci tutto l’anno, causa la globalizzazione: noci che vengono dalle Americhe, da altri parti. Belle a vedersi, persino un po’ troppo: a volte viene un dubbio. Non saranno noci ‘ringiovanite’, cioè con trattamento di bellezza nel guscio esterno (sia pure nei termini delle leggi sanitarie, ma non già del sapore dei gherigli)? A pensar male è peccato, ma spesso ci si prende: diceva con maliziosa sapienza Giulio Andreotti, uomo di Stato che ne ha viste e vissute di tutti i colori. Tornando alle noci nostrane va citata, per fare un esempio, la vicina e vivace azienda forlivese New Factory di San Martino in Strada, specializzata nella selezione, raccolta e vendita di noci, nocciole eccetera, di provenienza italica, certificata.

Buone noci d’autunno dunque, ma non solo. Con le noci ancora verdi, raccolte rigorosamente all’alba benedetta del giorno di San Giovanni, il 24 giugno, si faceva nelle nostre case il ‘nocino’, liquore casalingo d’autore: cui, non a caso, Pellegrino Artusi nella sua magistrale ‘La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene’ dedica una dettagliata ricetta (la n. 750 del suo manuale. Segnaliamo anche, ai più golosi, la goduriosa ricetta della ‘Torta di Noci’, al n. 637). Il liquore nocino fatto in casa, un tempo, era servito dalle zie e dalle nonne nei minuscoli calici da ‘bamboze’, da bambole: giusta misura, poiché il nocino ha una sua vivace gradazione alcolica. Le noci e i suoi vari derivati appartengono alla cultura popolare che, come sempre, è una finestra aperta sul mondo, non solo sul cortile di casa: i noci sono grandi piante cosmopolite. Basti pensare alla favola, capolavoro musicale, de ’Lo Schiaccianoci’ di Cajkovskij, balletto in due atti ma anche colonna sonora di vari film. Oppure alle noci fatate delle favole dei Fratelli Grimm: da non confondere con le noci moscate, tutt’altra storia che ci è giunta dall’estremo oriente; cioè un tipo pregiato di spezie per le quali nel MedioEvo si fecero follie e guerre commerciali. Ancora oggi le noci moscate sono assai costose: e tuttavia basta il loro sentore per dare una marcia profumata in più, ad esempio, per i nostri ghiotti passatelli in brodo.