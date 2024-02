Avanti tutta senza dare niente per scontato

Il Cesena ora deve stare chino sul manubrio con i tappi nelle orecchie per attutire il rumore del naturale e sfrenato ottimismo che ha invaso il popolo tifoso. La strada anche se ancora lunga è spianata, invitante, buttare via tutto entrerebbe di diritto tra le imprese storiche al negativo. A 13 giornate dal termine del campionato i bianconeri devono controllare e marcare soprattutto se stessi, puntare su se stessi, guardare e preoccuparsi solo di se stessi. Quello che dà la maggiore garanzia e è che stanno già dimostrando tutto questo con continuità e solidità: mentalità giusta, tutti sul pezzo secondo il carattere del proprio tecnico, mai nulla di scontato.

Toscano ha raggiunto numeri che nemmeno i grandi Bisoli e Castori nelle loro imprese romagnole hanno ottenuto. Ma soprattutto il Cesena sta dando molto spesso dimostrazioni nette di forza, di predominio; con il Pontedera e con il Rimini sono solo alcuni dei tanti esempi. La squadra ora non deve distrarsi, non è facile ma è pienamente nelle corde del suo allenatore ‘sentinella fondamentale’, trascinatore e motivatore eccellente. Solo tre settimane fa nessuno avrebbe previsto il crollo della Torres quindi vietato rilassarsi, niente deve essere considerato scontato a priori. Ma un Cesena che in 25 giornate ha sbagliato in pieno solo il primo tempo di Olbia ha tutto per continuare a marciare con il giusto atteggiamento. Anche contro un Arezzo in estate molto ambizioso e che comunque è in zona playoff. Adesso infatti tutti sono stimolati e faranno a gara per cercare di fare lo sgambetto alla super capolista.

re.ce.