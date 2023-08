Avanza l’area stazione Piazzale Marx appaltato ma con l’enigma dell’arrivo dei fondi

di Andrea Alessandrini

Avanti pure con gli appalti del mega-progetto di rigenerazione della Stazione, anche se figura tra quelli senza più copertura dei finanziamenti, inizialmente concessi del Pnrr, per il notevole importo di 11 milioni. L’amministrazione comunale rimarca che il progetto è validato dal Governo che si è impegnato a fornire in ogni modo i finanziamenti. Pur in questa strettoia finanziaria la futura area della stazione, che l’amministrazione comunale considera la parte di città più urgente da rigenerare, prova a farsi largo con l’aggiudicazione dell’appalto integrato riguardante la progettazione e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione di piazzale Marx.

Dopo l’aggiudicazione, avvenuta le scorse settimane, dell’appalto integrato per la realizzazione della nuova autostazione, la Stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle Savio ha aggiudicato l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione del piazzale Marx al Consorzio imprese romagnole Coir, il quale ha indicato le imprese Coromano di Bertinoro, Mattei di Verucchio ed E.r Lux di Forlì come ditte esecutrici,per un importo contrattuale complessivo di 3.097.768,29 euro.

"Con questa seconda aggiudicazione – commenta il sindaco Enzo Lattuca – va al suo posto anche l’ultimo tassello mancante per poter procedere verso la completa rigenerazione urbana dell’area Stazione, che sarà al centro di un ambizioso e innovativo progetto di riqualificazione per un investimento di oltre 10 milioni di euro, a cui si sommano le risorse destinate alla creazione delle nuove sedi di CesenaLab e del Centro per l’impiego all’interno dell’ex Fricò".

"L’area stazione che conosciamo oggi – prosegue il sindaco – ne uscirà completamente trasformata e rinnovata, con l’obiettivo di migliorarne la funzionalità e ampliare la fruibilità dei suoi spazi, popolati ogni giorno da migliaia studenti, viaggiatori e pendolari".

"Il nuovo piazzale Karl Marx, i cui lavori di riqualificazione inizieranno dapprima nella parte esterna all’attuale autostazione, per poi procedere su tutto il piazzale non appena sarà terminata e collaudata la nuova autostazione - spiega il Comune – come viene individuato anche dal nuovo Piano Urbanistico generale, avrà un ruolo strategico di asse trasversale di connessione nella città lungo la direttrice che unisce il centro storico, l’area del parcheggio Mattarella, la Stazione e la parte di città oltre la ferrovia, e di asse longitudinale di connessione tra parti della città: da una parte verso gli altri istituti superiori localizzati ad est, integrativi rispetto al polo scolastico presente nell’area, e dall’altra lungo la fascia individuata come hub intermodale comprendente stazione ferroviaria, velostazione ed autostazione". L’area verrà abbellita con spazi verdi a serpentina.

Il problema, tuttavia, è che questo intervento al momento ha perso la copertura finanziaria del Pnrr, in seguito alla rimodulazione delle risorse piano nazionale di ripresa e resilienza destinata a Comuni e Regioni, che comporterebbe un taglio di 16 miliardi di euro. I governatori della Regione, allarmati dagli interventi che potrebbero saltare, alcuni già in fase esecutiva, hanno inviato una lettera al ministro della Coesione con delega al Pnrr Fitto.