"Avanzo di 4 milioni e le rette aumentano"

Il Comune di Longiano ha chiuso il 2024 con un avanzo di 4,49 milioni di euro. Il rendiconto è stato approvato dal consiglio comunale con gli otto voti della maggioranza e i quattro contrari della minoranza. Criticano i consiglieri di minoranza Matteo Venturi, Lorenzo Spada, Patrizia Ronchi e Stefano Montani della lista ’Siamo Longiano’: "Le dinamiche che governano gli enti pubblici sono diverse da quelle delle aziende, in quanto devono tendere al pareggio di bilancio e non a creare utili milionari. Questi, per un Comune, sono sempre sintomo di una difficoltà a investire risorse e di un’alta pressione fiscale".

In particolare, ’Siamo Longiano’ sottolinea che nonostante la buona salute delle finanze comunali, con un tesoretto strutturale di oltre 4 milioni di euro all’anno, la giunta ha pensato di aumentare le rette e le tariffe dei servizi scolastici e chiede se era necessario. Altro punto dolente per la minoranza è il fondo crediti di dubbia esigibilità per coprire tasse e multe non pagate, che da anni è fisso a oltre 2 milioni, segnale che non ci sono miglioramenti nella lotta all’evasione e che i cittadini virtuosi pagano anche per gli altri.

Fra gli indicatori positivi del rendiconto, per ’Siamo Longiano’ ci sono la diminuzione del fondo contezioso e l’incremento della parte libera. Dice Matteo Venturi, capogruppo della minoranza: "In passato avevamo criticato i 260mila euro accantonati per la contesa con la rsa Colle Carducci, a nostro avviso eccessivi. Ora la cifra scende a 57mila euro, permettendo alla parte disponibile del risultato di amministrazione di crescere da 430mila euro a oltre 1,2 milioni di euro".

Maggioranza e minoranza hanno poi votato all’unanimità l’impiego di 192mila euro dell’avanzo vincolato per alcuni lavori alla palestra di Balignano, per arredi e cucina del nuovo nido di Budrio e per la manutenzione delle strade. In consiglio anche il nuovo Codice della convivenza civile, dopo le lacune evidenziate dalla minoranza nel testo approvato a dicembre.