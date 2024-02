Avis, 115 donatori volontari in più: "Nuovo record"

I donatori di sangue fanno registrare un nuovo record di iscritti, con le donazioni che superano quota duemila. Sono questi gli elementi salienti del bilancio 2023 dell’Avis di Cesenatico. I volontari hanno raggiunto quota 1.138 (712 uomini e 426 donne), con un incremento del 3,55 per cento rispetto all’anno precedente. I donatori nuovi sono 115 (60 donne e 55 uomini), un numero che supera abbondantemente quello delle persone sospese definitivamente per età o problemi di salute. Nel corso dell’anno nella sede dell’Avis situata all’interno dell’ospedale Marconi sono state effettuate 2.096 donazioni, di cui 1.510 di sangue intero, 575 di plasma e 11 di piastrine, con un incremento del 7,05%, ed è anche questo un record.

Il dato più confortante resta dunque quello di aver oltrepassato la soglia dei 1.100 volontari raggiunta l’anno precedente, che rappresentano un gruppo di donne e di uomini, in grado di garantire un servizio prezioso per i cittadini di Cesenatico e anche per le persone residenti in altri comuni.

Questo è un elemento che infonde grande fiducia, anche perchè ogni anno si registra un incremento dei soci e ci sono anche giovani che desidera partecipare a questa forma di volontariato sempre più stimolante e utile. Gli stessi volontari tengono a sottolineare che per questo loro impegno non percepiscono alcun compenso. Quella tenutasi al Museo della Marineria. Si tratta della 57esima assemblea dell’Avis di Cesenatico, i cui lavori sono stati aperti dal presidente Francesco Sami con una relazione che ha toccato gli elementi salienti dell’attività svolta nel 2023 e dei progetti imminenti per il 2024, cui sono seguiti gli interventi di vari relatori, tra i quali la dottoressa di sezione dell’Avis Enkelejda Mishtaku e il revisore dei conti Roberto Poni, il quale ha comunicato il bilancio consuntivo 2023 ed il preventivo 2024.

Nel corso dell’assemblea si è tenuta la cerimonia di premiazione dei donatori benemeriti con diplomi, medaglie e distintivi offerti da RomagnaBanca. Complessivamente sono stati premiati 141 soci. Il sindaco Matteo Gozzoli a margine dell’assemblea ha sottolineato l’importanza di questa associazione: "L’Avis di Cesenatico è nata nel 1967 e può vantare 57 anni di impegno, generosità e solidarietà, che in città hanno pochi eguali. Assieme al presidente Francesco Sami è stato un piacere premiare i donatori più longevi". "Nel 2023 – ha aggiunto il primo cittadino – Cesenatico ha potuto contare su tanti donatori, molti dei quali nuovi. Sono numeri che certificano la ricchezza morale e non solo, di una comunità intera. Voglio ringraziare i volontari ed i donatori per il loro l’impegno".

Giacomo Mascellani