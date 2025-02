Avis, Alberti nuovo presidente: "Cercherò di fare del mio meglio"

Alessandro Alberti è il nuovo presidente dell’Avis di Cesenatico, l’importante associazione che conta oltre mille donatori di sangue. È lui l’uomo che sostituisce Francesco Sami, il quale aveva guidato il sodalizio per gli ultimi due mandati consecutivi dal 2017 ad oggi e non poteva ricandidarsi. Il responso viene dal primo direttivo, convocato martedì sera proprio per distribuire le cariche per il quadriennio 2025-2029.

Alberti, 40 anni, imprenditore titolare di una ditta del settore impianti ascensore e servoscala, sarà affiancato dal vicepresidente Michael Bartolini, la segretaria Cristina Lumini, il tesoriere Andrea Nanni, i consiglieri Andrea Celli e William Piscaglia; con il revisore dei conti, il ragioniere Roberto Poni dello studio Poni. Il direttivo dell’Avis di Cesenatico per oltre la metà è dunque radicalmente rinnovato, con i vertici interamente avvicendati. La dottoressa responsabile dell’Avis è Enkeljda Mishtaku, una professionista molto stimata in ambito sanitario, che è stata confermata.

Francesco Sami è stato nominato presidente onorario e continuerà a svolgere un importante compito nell’associazione. "Sono donatore da oltre vent’anni – ha esordito Alberti –, e sono onorato della fiducia riposta nei miei confronti dal nuovo direttivo. Cercherò di dare il meglio per far crescere l’associazione e confido nell’appoggio del presidente onorario Francesco Sami che vogliamo sempre al nostro fianco". Alberti rimarrà in carica quattro anni, sino all’inizio del 2029, quando si terrà la prossima assemblea elettiva.

g.m.