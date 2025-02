Avis comunale Cesena. Crescono le donazioni

Domenica prossima, a partire dalle 8.30 nei locali di Cesena Fiera, si terrà la 66esima assemblea generale di Avis Comunale Cesena, nella quale sarà approvato dai soci il bilancio consuntivo del 2024. Nel corso dell’appuntamento i presenti prenderanno parte alle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio, mentre in conclusione avverrà la consegna delle benemerenze a un’ottantina di donatori che si sono distinti per avere raggiunto i numeri di donazioni più alti. Nel corso della riunione verrà anche celebrato il 2024 in quanto anno particolarmente significativo dal punto di vista delle donazioni, poiché Avis Cesena ha raccolto in dodici mesi ben 17.581 donazioni complessive per una crescita di 742 unità in più (+4,4%) rispetto al precedente 2023. E’ stato registrato, nello specifico, un fortissimo incremento per quanto riguarda il plasma, di cui sono state raccolte ben 6108 unità per una crescita totale del 30% sull’anno precedente. Le unità di sangue intero raccolte sono state 11.634, in calo del 2,9% rispetto al 2023, mentre le piastrine raccolte sono state ben 126, a conferma del dato relativo all’anno precedente. In crescita decisa anche il numero dei singoli donatori: al 31 dicembre 2024, a Cesena, se ne contavano ben 5.123 (nello specifico 3147 maschi e 1976 femmine), per un incremento di 438 unità rispetto ai 4685 segnalati nel 2023. Tendenza in crescita anche a livello comprensoriale dove sono stati registrati ben 9.220 donatori, in aumento di 684 unità (+8%) sul 2023.

Questi numeri sono stati raggiunti, tuttavia, anche grazie al notevole ingresso di nuovi donatori, che a Cesena sono stati 821 (+28.8% rispetto al 2023) mentre nel comprensorio sono saliti a 1.341 (+25,3% sul 2023). Da segnalare, infine, il ruolo fondamentale dei volontari: nel 2024 sono arrivati a 130 quelli che hanno operato per Avis Cesena svolgendo vari tipi di mansione. Uno dei maggiori obiettivi che Avis si impone di raggiungere è quello di fare conoscere a tutti l’importanza della donazione del sangue. Un interlocutore privilegiato di questo tipo di attività è il mondo delle scuole, dove l’associazione ha organizzato alcune iniziative rivolte specificatamente ai ragazzi: nel corso del 2024, ben 118 studenti delle superiori e 10 universitari hanno effettuato la loro prima donazione.

g.l.