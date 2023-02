Avis comunale, consegnate le varie benemerenze ai donatori

Domenica pomeriggio si è tenuta l’assemblea dei soci Avis comunale di Sàrsina, durante la quale oltre all’approvazione delle relazioni sulle attività di quella lodevole associazione di volontariato, del bilancio consuntivo 2022 e di quello di previsione 2023, sono state consegnate le benemerenze ai donatori che hanno raggiunto particolari traguardi. Come per gli anni precedenti, l’assemblea, svoltasi con al suo centro lo slogan ’Dona il tuo sangue. Puoi salvare una vita!’, è stata l’occasione per illustrare i progetti fatti nelle scuole del territorio plautino e per rilanciare l’attività di sensibilizzazione verso la cittadinanza per l’importante e vitale opera di volontariato sociale riguardante la donazione di sangue.

Questo l’elenco dei premiati (foto) del 2022, che ha visto la consegna del diploma di benemerenza oro con diamante al socio donatore Aldo Mastini per aver raggiunto l’importante traguardo delle 120 donazioni di sangue. Claudio Zanchini ha ricevuto il diploma di benemerenza oro con smeraldo per 100 donazioni, mentre Piero Canestrini ha ottenuto il diploma di benemerenza oro con rubino per il traguardo delle 75 donazioni. Questi gli altri premiati: diploma di benemerenza in oro per 50 donazioni a Cristina Graziani e Luca Gregori; diploma di benemerenza in argento dorato per 24 donazioni a Anna Emanuela Ambrogetti, Luca Ensini, Elisa Perini, Marika Valdifiori, Manuel Vetricini; diploma di benemerenza in argento per 16 donazioni a Martina Battistini, Francesco Bernabini, Maurizio Bertozzi, Luca Cangini, Gaia Giannini, Giorgio Satanassi, Giacomo Tagarelli, Andrea Tontini e diploma di benemerenza in rame per 8 donazioni a Ramona Nicoleta Ababei, Silvia Bianchi, Stefano Buldrini, Valentina Cangini, Benedetta Mondardini, Laura Rinaldi, Elisabetta Rossi, Mattia Ruscelli, Matteo Turci.

gi. mo.