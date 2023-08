Avis dona elettrodomestici alle famiglie alluvionate

Da Avis alla Caritas per le famiglie alluvionate. Anche in questo mese di agosto continua la solidarietà verso chi ha davvero bisogno. Nei giorni scorsi la responsabile Caritas di Gambettola Ramona Baiardi è stata contattata da Gualtiero Giunchi, referente di Avis Cesena, per portare a compimento un progetto solidale verso le famiglie di Gambettola che nel maggio scorso hanno avuto la casa invasa dall’acqua e dal fango del torrente Rigossa. E’ nata così una catena solidale che vede coinvolte l’Avis di Santarcangelo con il suo presidente Fabio Camagni, gemellata con l’Avis di Biassono della Provincia Monza-Brianza. Grazie a loro sono stati recapitati alla Caritas di Gambettola alcuni elettrodomestici che sono stati subito consegnati alle famiglie alluvionate.

"Subito dopo il disastroso evento di maggio ci siamo attivati per soccorrere le famiglie – spiega Ramona Baiardi - prima con una raccolta di prodotti e beni necessari per la pulizia degli ambienti, distribuiti alle famiglie di via Soprarigossa e di Cesena, e poi con una raccolta fondi". La Caritas parrocchiale di Gambettola, presieduta da don Antonio Domeniconi, dal 2000 opera sul territorio e si avvale di 30 volontari per portare aiuto alle famiglie bisognose. Solo nell’ultimo periodo ha erogato risorse per 8.500 euro.

Vincenzo D’Altri