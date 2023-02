Avis, donatori in crescita rispetto al 2021 Rino Faedi: "Ma non è ancora soddisfacente"

Rino Faedi, presidente dell’Avis di Savignano, che ha già effettuato 160 donazioni preceduto solo da Antonio Coverchiata con 161, prima della festa a tavola al ristorante Mulino e delle premiazioni ai donatori, ha illustrato la situazione donatori e donazioni dicendo che è parzialmente positiva con miglioramenti rispetto al 2021, ma non è ancora soddisfacente: "A fronte di un discreto aumento del numero dei donatori, +18, il numero delle donazioni è diminuito di 36 unità rispetto allo scorso anno. I nuovi donatori nel corso dell’anno sono stati 90, pari a quasi il 14%, contro 43 sospesi definitivamente. Il saldo positivo è di +47, ma altri 29 donatori li abbiamo persi probabilmente per trasferimenti di sezione. La sezione comunale di Savignano contava al 31 dicembre 2022 672 donatori (418 maschi e 254 femmine). Fra i donatori, 21 sono di cittadinanza non italiana. Per quanto riguarda le donazioni, tanti, troppi, donatori un po’ pigri si limitano a una sola donazione annuale di sangue intero invece delle 2 o 4 che molti potrebbero fare. Fa fatica a prendere piede la donazione di plasma, per i tempi di attesa piuttosto lunghi e il doversi spostare a Case Missiroli".

I dati delle donazioni nel 2022: sangue intero 960 (nel 2021: 967) – 7; plasma 271 (nel 2021: 301) – 30; piastrine 4 (nel 2021: 3) + 1. Totale donazioni nel 2022: 1.235, nel 2021: 1.271, – 36. Alla festa sociale erano presenti anche le assessore Francesca Castagnoli e Sefora Fabbri. Il presidente Faedi (nella foto) ha detto che con il miglioramento delle condizioni sanitarie sono ripartite le manifestazioni estive in centro con i gazebo per Loverie e Piadiniamo: "Apprezzata anche la presenza in piazza per la festa di Halloween con uno stand. Hanno dato buoni risultati anche gli incontri fatti con gli studenti delle superiori, sia al ’Marie Curie’ che le altre scuole del circondario. A breve riprenderanno, dopo 3 anni, gli incontri con gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Recentemente è stata fatta la distribuzione in tutti i locali pubblici di Savignano di un notevole quantitativo di bustine di zucchero molto ammiccanti, col logo Avis e i riferimenti per ricevere informazioni. Hanno dato già qualche risultato. Una prossima occasione da sfruttare sarà la partenza della tappa del Giro d’Italia, per la quale Avis nazionale i giorni scorsi ha comunicato la propria disponibilità a collaborare".

e.p.