Avis, ecco l’assemblea annuale Verranno premiati 76 donatori

L’assemblea annuale dei donatori Avis è indetta domenica 26 alle 9.15 in sala Galeffi. Alle 9 deposizione di una corona ai Donatori defunti in piazza Giovanni XXIII; alle 9.15 assemblea dei donatori. Alle 11.15 la messa nella chiesa del quartiere Cesare; alle 12.30 pranzo sociale e premiazione dei donatori benemeriti alla trattoria ’Al Mulino’. Saranno 76 i premiati (nella foto quelli del 2022). Quelli con diploma di benemerenza in rame per 8 donazioni saranno 39.

Diploma di benemerenza in argento per i 20 donatori con 16 donazioni: Domenico Auletta, Nicola Bitetto, Lorenzo Campana, Alex Collini, Matteo Decarli, Ilaria Faedi, Mattia Frani, Marcello Gherardi, Denis Giorgetti, Filippo Martini, Gianluca Mazza, Patrizia Meloni, Michael Morena, Vincenzo Pellicano, Massimo Ricci, Alberto Romagnoli, Manuel Suglia, Luca Ugolini, Alessandro Zanetti e Lorenzo Zoffoli. Diploma di benemerenza in argento dorato per 10 donatori con 24 donazioni: Carla Cacchi, Matteo Dellapasqua, Marinella Franceschini, Christian Guidi, Nicola La Mantia, Mattia Magnani, Fabio Morotti, Marcella Pergolini, Luca Reali e Paolo Salvi.

Benemerenza in oro per 4 donatori con 50 donazioni: Marco Beleffi, Davide Dondarini, Fabrizio Spada e Marco Andrea Terenzi. Tre i premiati con diploma di benemerenza e medaglia in oro con rubino per 75 donazioni: Cinzia Magnani, Massimo Giuliani e Simone Santini. Saranno presenti autorità civili e religiose e il consiglio lancerà un appello a tutti coloro che godono buona salute a diventare donatori di sangue, in primis ai giovani che frequentano l’ultimo anno dell’Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone.

e.p.