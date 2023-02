Avis, festeggiati tre soci da oltre 75 donazioni

di Ermanno Pasolini

La sezione comunale Avis di Savignano sul Rubicone e il suo presidente Rino Faedi, che in 40 anni ha effettuato 160 donazioni, festeggeranno quest’anno tre soci che hanno raggiunto e superato le 75 donazioni ciascuno fra sangue e plasma. Saranno premiati domenica 26 febbraio durante il tradizionale pranzo sociale.

Simone Santini 49 anni, socio della cooperativa sociale ’Il Solco’ di Savignano sul Rubicone è uno dei tre: "La prima donazione l’ho fatta nel 1996 seguendo una tradizione di famiglia, di mio babbo Otello, di mia mamma Paola e di tanti parenti. Fin da bambino mi hanno portato alle feste dell’Avis, alla pedalata che fanno ogni anno, insegnandomi il valore e il significato di donare sangue per salvare altre vite. Appena compiuti i 18 anni ho deciso di entrare a fare parte della grande famiglia dei donatori di sangue e la soddisfazione più grande l’ho avuta quest’anno con mia figlia Mariasole, che, da poco maggiorenne, è diventata anche lei donatrice di sangue. Spero di continuare perchè il primo obiettivo è arrivare a 100 e oltre donazioni. E intanto sono già arrivato a 76".

Un’altra è Cinzia Magnani, 49 anni, commessa in un supermercato: "Avevo 18 anni appena compiuti e il giorno dopo mi arrivò la lettera invitandomi a donare sangue perchè allora, appena maggiorenni mandavano le lettere per invogliare i neo maggiorenni. Conoscevo già l’Avis, ma non sapevo come potere entrare per donare sangue. Poi invece arrivò la lettera, accettai subito perchè ogni volta che dono sangue provo gioia e quella sensazione della prima volta sentendomi sempre molto utile per aiutare la vita degli altri. Ho la fortuna di stare bene e poi ho convinto piano piano anche mio marito Roberto, i miei figli Damiano e Massimiliano ed anche i miei nipoti figli di mio fratello a diventare tutti donatori. In totale sono sette. Già un anno fa avevo raggiunto le 75 donazioni ma il giorno della festa sociale annuale dell’Avis lavoravo e così festeggio quest’anno. Nel frattempo sono arrivata a 82 donazioni e anch’io non vedo l’ora di arrivare e superare le 100 donazioni. E intanto continuo a parlare a tutti dell’importanza delle donazioni: un piccolo gesto che può salvare vite umane".

Il terzo super donatore è Massimo Giuliani, 54 anni, di Borghi, artigiano edile, vigile del Fuoco volontario del distaccamento volontario di Savignano sul Rubicone: "Ho fatto la mia prima donazione nel 1998. All’età di 15 anni ebbi un incidente molto grave, venni investito da un’automobile mentre ero in sella alla mia Vespa con conseguenze gravi coma e la frattura di entrambe la gambe. Ho avuto bisogno di trasfusioni di sangue e mi sono ripromesso che appena mi sarei rimesso in salute avrei iniziato a donare sangue perchè con la terribile avventura che avevo vissuto avevo capito l’importanza della donazione per sè ma soprattutto per gli altri. Mi sto avvicinando alle 80 donazioni anche se il mio traguardo come gli altri due è arrivare a 100. Sono riuscito anche a convincere a diventare donatrici di sangue mia moglie Antonella e mia figlia Melany, perchè avevano il terrore degli aghi per il prelievo. Così non solo donano sangue intero e plasma, ma hanno anche vinto la paura degli aghi".

Tre storie semplici, di persone di tutti i giorni, ma molto significative di come un semplice gesto possa diventare fondamentale per la vita di un’altra persona. Questo i donatori lo sanno molto bene, ma fortunatamente non solo loro.