Avis, Giunchi confermato presidente: "Ci aspettano 4 anni impegnativi"

Gualtiero Giunchi è stato confermato presidente di Avis Comunale Cesena. A eleggerlo, nella sua prima riunione, il nuovo consiglio direttivo scaturito dalle votazioni dell’assemblea elettiva svoltasi il 18 febbraio. Per Giunchi, ‘avisino’ di lungo corso, si tratta del secondo mandato, dopo quello che lo aveva portato al timone dell’associazione nel 2021. Resterà in carica per i prossimi quattro anni. Ad affiancarlo, nell’Ufficio di Presidenza, ci sono Raffaele Bucella come vicepresidente e Dario Silighini, anche lui confermato nella carica di tesoriere. Profondamente rinnovato il Consiglio direttivo, a partire dal numero più ridotto di componenti (da 15 sono passati a 11) e con l’ingresso di ben 6 nuovi consiglieri. Accanto ai dirigenti, fanno parte della squadra Emir Alili, Lorenzo Bartolini, Luigi Caiazzo, Verbena Cucchi, Massimo Ghetti, Roberta Medri, Emanuele Pieri, Alice Turci.

"Ringrazio per la rinnovata fiducia – dichiara il presidente Giunchi – e auguro buon lavoro ai colleghi del nuovo consiglio, specialmente a quelli che entrano a farne parte per la prima volta. Ci aspettano quattro anni impegnativi, in cui dovremo affrontare anche sfide inedite, a partire dalla riorganizzazione dell’attività generale a livello provinciale. Assicuro che come consiglio faremo sempre del nostro meglio per rafforzare la raccolta e rispondere adeguatamente ai bisogni di emoderivati della nostra comunità".