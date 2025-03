Avis, il nuovo consiglio. Pretolani resta presidente

Con l’assemblea annuale dei soci della sezione comunale Avis di San Piero in Bagno, tenutasi nei giorni scorsi, la prima riunione del nuovo consiglio direttivo (giunto alla sua scadenza quadriennale), di quel benemerito sodalizio, ha provveduto alla nomina delle cariche statutarie. Presidente è stato confermato, Giuseppe Pretolani, vicepresidente e delegata provinciale Valentina Bussi, Mersia Mascheri segretaria, Simona Berni tesoriere, Sara Rigoni (si occuperà dei social), Mattia Vesco manutenzione magazzino. Consiglieri Stefano Bernabini, Claudia Berni, Michela Mordenti. Addetto contabile Paolo Camillini nuova figura esterna richiesta da Avis che parteciperà alle riunioni.

Nel corso della prima riunione del nuovo consiglio direttivo il presidente Pretolani ha informato ufficialmente i consiglieri dell’acquisto di un’auto di servizio, che sarà utilizzata dai volontari per le varie attività statutarie e sociali dell’associazione.

Tornando all’assemblea dei soci, da ricordare che c’è stata anche la coinvolgente cerimonia della premiazione dei soci donatori benemeriti, a cominciare da quelli con almeno 8 donazioni, poi quelli con 16, 24, 50, 75, sino a quelli con almeno 100 donazioni. Per 75 donazioni sono stati premiati col diploma di benemerenza in oro con rubino: Marco Battistini, Claudia Berni, Bruno Bracci, Paolo Camillini, Marco Mascheri, Michela Mordenti, Federico Sensini. Con diploma di benemerenza in oro con smeraldo per 100 donazioni: Fabrizio Fabbri, Ivano Lusini, Daniele Rossi, Fausto Sampaoli, Mattia Vesco (è anche consigliere del CD Avis).

gi.mo.