Avis, in archivio un positivo 2022: "Hanno aderito 27 nuovi donatori"

Ha avuto luogo, nella sede sociale di via Battisti, l’assemblea annuale dell’Avis -Sezione di San Piero in Bagno -, con all’ordine l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e di quello preventivo 2023, illustrati dal presidente Giuseppe Pretolani: "Anche nel 2022 abbiamo avuto dati soddisfacenti. Fra essi abbiamo registrato 734 donazioni e l’adesione alla nostra associazione di volontariato da parte di 27 nuovi donatori. Un sentito ringraziamento a tutti i nostri volontari donatori e collaboratori. Anche nel 2022 abbiamo erogato contributi a varie associazioni, compreso anche un contributo per la raccolta fondi per emergenza Covid".

All’assemblea hanno presenziato il presidente provinciale Avis Lino Morgagni, il consigliere Avis Cesena Raffaele Buccella, la responsabile sanitaria Paola Pieri, e per il Comune il vicesindaco Enrico Spighi. Al termine sono stati consegnati i riconoscimenti ai soci donatori. Da segnalare, in particolare, il conferimento del diploma di benemerenza in oro con smeraldo a Moreno Ambrosini (al centro della foto) per aver raggiunto al 31 dicembre il numero di 100 donazioni di sangue.

Diploma di benemerenza in argento dorato per 24 donazioni: Nara Bartolini, Andrea Benci, Filippo Bernabini, Stefano Bertaggia, Valentina Bravaccini, Vanessa Gregori, Agnese Moi, Alex Nardi, Mirco Pennacchi, Silvia Puzzolo, Egisto Ruscelli. Diploma di benemerenza in oro per 50 donazioni: Attilio Bardi, Ivan Biella, Robertino Cimatti, Christian Guerrini, Loris Margheritini, Maico Mascheri, Michele Mazzoli, Luca Moretti, Mauro Rolando, Alessandra Rossi, Cristiano Sampaoli. Diploma di benemerenza in oro con rubino per 75 donazioni: Primino Armari, Roberto Bardi, Simone Bigoni, Gianluigi Fabbri, Christian Spignoli, Giuliano Valbruzzi.

