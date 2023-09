’Avis in cammino’ e ’Avis in festa’ appuntamenti nel fine settimana

A Savignano sul Rubicone ’Avis in cammino’ e poi ’Avis in festa’. Venerdì 29 con ritrovo in piazza Borghesi alle 20.15 e partenza alle 20.30, sarà al via la prima edizione di ’Avis in cammino’. Sarà una tranquilla passeggiata di circa 5.5 km per le vie cittadine, aperta a tutti. All’arrivo ci sarà un ristoro e la consegna a tutti i partecipanti del buono per ritirare una piadina farcita la domenica pomeriggio 1 ottobre, durante ’Avis in festa’ che si terrà nel campo sportivo di San Giovanni in Compito dalle 15.15 alle 18.15 e che sarà riservata ai soli donatori Avis di Savignano sul Rubicone (nella foto il presidente Rino Faedi) e avrà il patrocinio del Comune di Savignano e di RomagnaBanca Credito Cooperativo. Allegria, relax e musica con il gruppo ’Riviera 120’. Estrazione di cinque buoni acquisto offerti da Conad Savignano di 150 euro, 100 e tre da 50 e tanti regali estratti a sorte fra i partecipanti. Per tutti piadina con porchetta, affettati e vino.

Sono anche state programmate nove giornate nel mese di ottobre in cui si potranno effettuare le donazioni di sangue. I donatori iscritti alle sezioni Avis di Gatteo, Savignano, Fiumicino e San Mauro Pascoli, potranno sottoporsi ai prelievi al piano terra dell’ospedale Santa Colomba di Savignano. I giorni di donazione saranno: domenica 1, mercoledì 4, sabato 7, mercoledì 11, domenica 15, mercoledì 18, sabato 21, mercoledì 25 e venerdì 27. Info: 0547.613193 dalle 7.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 7.30 alle 12.30. Punto prelievi Savignano sul Rubicone tel. 0541-809943 nei giorni di donazione.

e.p.