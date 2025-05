Avis in festa 2025. Degustazioni, musica e lotteria

Domenica dalle 17.30 alle 21 si terrà al campo sportivo di San Giovanni in Compito di Savignano sul Rubicone ‘Avis in festa 2025’, la festa sociale dei donatori della sezione Avis. Musica con il gruppo 10HP. La festa è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Oltre alla possibilità di fare una ricca merenda con piadina farcita e vino, tutti i presenti parteciperanno a estrazioni di premi messi in palio da vari benefattori di Savignano. Quando la festa volgerà al termine, ci sarà un’estrazione di premi riservata ai soli donatori.