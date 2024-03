Avis, l’appello ai giovani: "Potete fare la differenza"

"Dam una mena", con questa breve frase in dialetto che significa semplicemente "dammi una mano", la sezione di Cesenatico dell’Avis lancia un appello attraverso uno dei suoi soci fondatori, il decano Giorgio Grassi, e il presidente Francesco Sami. L’ultima assemblea di fine febbraio è stata un successo e la direzione ha riscosso il consenso unanime per l’oculata gestione, il bilancio cristallino e ancor più per il peso specifico delle benemerenze assegnate ai suoi donatori più longevi. È un assoluto atto d’amore verso il prossimo, come ha sottolineato lo stesso Grassi.

Nel medagliere spiccano la medaglia d’oro e diamante per le 120 donazioni raggiunte da Loris Paganelli, e le due medaglie oro con smeraldo per le 100 donazioni, assegnate a Giovanna Fattori e Gianni Bonoli. Ma è l’intero gruppo degli oltre mille donatori cesenaticensi, a rappresentare il vero valore aggiunto, come ha sottolineato Sami.

Oggi le cure mediche e gli interventi chirurgici richiedono sempre più sangue, quindi, nonostante i numeri da record toccati nel 2023 (con il tetto dei 1.100 donatori abbondantemente superato e le oltre 2.000 donazioni di sangue, plasma e piastrine), l’Avis di Cesenatico lancia un appello ai nuovi donatori e lo fa chiedendo ai cittadini "dam una mena".

L’appello in particolare è rivolto ai giovani e Giorgio Grassi lo fa con il cuore in mano: "Abbiamo bisogno di nuove leve e sarebbe bello poter contare su ragazze e ragazzi di 20-25 anni, che potrebbero essere la risposta per impreziosire la sempre carente disponibilità di sangue e plasma. A loro chiediamo 2 donazioni all’anno e non di più. Questa invocata disponibilità assumerebbe un gigantesco ed inestimabile ruolo trascinante in seno alla numerosa platea della gioventù di Cesenatico. Per converso, tale richiamo troverebbe sensibile eco ed attenzione anche nel variegato mondo dei social".

"La presenza attiva dei giovani – continua – sarebbe la prova concreta di un’aperta e convinta responsabilità sociale. L’Avis chiede un aiuto e lo fa con umiltà, una prova di maturità ed una presa di consapevolezza. Noi non ci siamo mai arresi e, anche in questo frangente, l’Avis intende avvalersi del proprio orgoglio, quello dedicato al sollievo delle umane sofferenze".

L’appello è dunque chiaro e nei giorni scorsi l’Avis ha fatto stampare dalla tipografia Ad Novas dei manifesti con le parole di Giorgio Grassi, il titolo grande "Dam una mena" e la chiosa finale "Con l’augurio di un prossimo e convinto accredito di giovani donatori".

Giacomo Mascellani