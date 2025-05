Avis porta la cultura della donazione nelle scuole superiori

Sono stati 1869 gli studenti che hanno partecipato alle ‘lezioni di dono’ organizzate da Avis nel corso dell’anno scolastico 2024/25.

Un impegno che, da novembre ad aprile, ha portato i volontari e gli operatori dell’associazione del sangue in pressoché tutti gli istituti superiori del territorio, da Cesena a Savignano, da Cesenatico a Bagno di Romagna, per un totale di 71 incontri rivolti alle classi quinte. Obiettivo: promuovere la cultura della donazione fra i ragazzi e trovare fra loro nuovi donatori. E la risposta è stata positiva, con 330 adesioni. E in attesa di affrontare l’esame di maturità, ben 293 studenti e studentesse si sono sottoposti agli esami per diventare donatore, e alcuni di loro hanno già fatto la loro prima donazione.

Questa esperienza è stata resa possibile da un grande gioco di squadra, che ha coinvolto varie altre realtà. Innanzitutto l’Ausl Romagna che da anni organizza negli istituti del cesenate il progetto “Salute e donazione”, all’interno del quale si inseriscono gli incontri dell’Associazione. Si è sviluppata, inoltre, una stretta collaborazione con Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo), che ha permesso di offrire agli studenti che volevano diventare donatori sia di midollo che di sangue di effettuare gli esami richiesti nello stesso momento presso la sede Avis di Case Missiroli.

Non solo: in alcuni casi, Avis è arrivata nelle scuole con ambulanze attrezzate, per consentire agli aspiranti donatori di effettuare seduta stante gli esami propedeutici. Questa presenza è stata resa possibile grazie all’intervento della Croce Rossa di Cesena, della Cri di Cesenatico e della Pubblica Assistenza di Savignano, che hanno messo a disposizione i mezzi, e al sostegno di Crédit Agricole.

"A tutti loro un grande grazie – sottolinea il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi -,e in particolare a Crédit Agricole, che ha coperto quasi per intero i costi dell’operazione, soprattutto per quanto riguarda l’attività delle ambulanze. Ma un caloroso ringraziamento va rivolto anche tutti i dirigenti scolastici, i professori, i collaboratori scolastici che ci hanno aiutato ad entrare nelle scuole, fra i ragazzi. Per questo anno scolastico abbiamo concluso il percorso, ma guardiamo già al prossimo anno, con l’auspicio di consolidare le collaborazioni ed i risultati".