Avis premia i suoi soci più generosi. Primato di Gobbi con 120 donazioni

Durante l’assemblea annuale l’Avis di Savignano ha premiato i suoi soci donatori più generosi nell’arco del 2023. Diploma di benemerenza in argento dorato con 24 donazioni sono 9: Domenico Auletta, Laura Cesari, Leonardo Delvecchio, Valentina Fabbri, Federico Magnani, Filippo Nardi, Maria Luisa Pasolini, Monica Roberti, Luigi Scarpiello. Diploma di benemerenza in oro con 50 donazioni sono 18: Alida Barducci, Gaspare Biasini, Luca Bonini, Sandro Bonini, Fabio Campedelli, Stefano Casadei, Andrea Celli, Francesco Chiarabini, Deborah Franchini, Andrea Gozzi, Alda Lugaresi, Elisabetta Magistrelli, Marco Marconi, Enrico Nicoletti, Roberto Nini, Alessandro Piastra, Roberto Pretolani, Christian Stacchini. ùDiploma di benemerenza in oro con rubino con 75 donazioni sono Fabiano Bonanni, Mauro Brigliadori, Massimo Frani e Gianni Gobbi. Diploma di Benemerenza in Oro con Smeraldo con 100 donazioni sono: Valentino Gaiani e Andrea Stacchini; diploma di benemerenza in oro con diamante per 120 donazioni a Mauro Gobbi.

e. p.