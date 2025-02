Avventure in kayak e free climbing al cinema Eliseo

Oggi il cinema Eliseo di Cesena accoglie tredicesima edizione del BANFF Centre Mountain Film Festival World Tour in Italia. In cartellone sette pellicole, storie storie di climbing in Karakorum e di avventura in kayak alle isole Svalbard, con discese di sci e freeride in Giappone, con acrobazie in volo in tuta alare sul massiccio del Monte Bianco e in sella a una MTB alla scoperta delle Dolomiti. Un programma di 7 tra corto e medio metraggi provenienti da tutto il mondo che raccontano di piccole e grandi imprese.