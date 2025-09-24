L'estate è alle porte: niente vacanze
Matteo Naccari
L'estate è alle porte: niente vacanze
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maxi corteo pro GazaMuore in stradaRissa tra famiglieAldrovandi uccisoVasco Rossi bigliettiMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaAvviata la decima Wellness Week. Cinquecento attività in 40 comuni
24 set 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Avviata la decima Wellness Week. Cinquecento attività in 40 comuni

Avviata la decima Wellness Week. Cinquecento attività in 40 comuni

Si è tenuto alla Malatestiana il primo evento della rassegna ideata da Wellness Foundation di Nerio Alessandri "Territorio alleato per diffondere i corretti stili di vita e promuovere benessere, salute e prevenzione" .

Il patron di Technogym Nerio Alessandri con i. calciatori del Cesena Bisoli e Mangraviti e il motociclista Dovizioso ieri in Biblioteca all’apertura di Wellness Week

Il patron di Technogym Nerio Alessandri con i. calciatori del Cesena Bisoli e Mangraviti e il motociclista Dovizioso ieri in Biblioteca all’apertura di Wellness Week

Per approfondire:

Si è avviata la Wellness Week, la settimana del movimento e dei sani stili di vita, che da ieri al 30 settembre celebra la sua decima edizione con una serie articolata di iniziative e un grande coinvolgimento sul territorio.

Il decimo compleanno rappresenta un traguardo molto importante per l’iniziativa lanciata nel 2015 dalla Wellness Foundation e co-promossa dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’Università di Bologna e dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, realizzata grazie alla collaborazione di Technogym e di un’ampia rete di enti, strutture e attori pubblici e privati della Wellness Valley.  Una partnership collaudata e altamente rappresentativa.

La Wellness Week – che coincide con la Settimana Europea dello Sport – si è aperta ieri pomeriggio con un evento inaugurale a Cesena alla Biblioteca Malatestiana, con gli interventi di Enzo Lattuca, sindaco di Cesena; Nerio Alessandri, presidente di Wellness Foundation e Technogym; Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport, Regione Emilia-Romagna; Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna; Lorenzo Menicanti e Fabrizia Lattanzio della Rete Cardiologica Ircss.

Qualificata anche la rappresentanza sportiva con Andrea Dovizioso, pilota motociclistico, Dimitri Bisoli e Massimiliano Mangraviti del Cesena Football Club.

Anche quest’anno Sport e Fitness, Movimento all’aria aperta, Sana alimentazione, Benessere psicofisico e Cultura del Wellness saranno il cuore della Wellness Week, per un’edizione da record che animerà 40 comuni del territorio romagnolo dalle coste alle colline: sono infatti 500 le attività aperte a tutti, proposte da più di 130 stakeholder, con l’obiettivo di diffondere la cultura del wellness come strumento di salute, prevenzione e coesione sociale.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile sull’app dedicata (link), tramite la quale è possibile prenotare le attività direttamente dallo smartphone e beneficiare di programmi di esercizio gratuiti anche nelle settimane successive: uno spunto concreto per mantenere uno stile di vita attivo tutto l’anno.

"È una grande soddisfazione veder crescere la Wellness Week, che anno dopo anno coinvolge sempre più professionisti e realtà: una grande alleanza per promuovere i sani stili di vita all’insegna del benessere, della prevenzione e del buon vivere romagnolo", ha affermato Nerio Alessandri, fondatore e presidente della Wellness Foundation e di Technogym –. È questo lo spirito con cui è nata la Wellness Valley e ringrazio tutte le persone che dal 2003 credono nel progetto e si impegnano a fare della Romagna una vera eccellenza nella promozione della salute. I risultati si vedono e tanti territori in giro per il mondo si stanno ispirando al nostro modello per un futuro più sano e sostenibile".

re.ce.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

salute