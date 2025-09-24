Avviata la decima Wellness Week. Cinquecento attività in 40 comuni

Si è avviata la Wellness Week, la settimana del movimento e dei sani stili di vita, che da ieri al 30 settembre celebra la sua decima edizione con una serie articolata di iniziative e un grande coinvolgimento sul territorio.

Il decimo compleanno rappresenta un traguardo molto importante per l’iniziativa lanciata nel 2015 dalla Wellness Foundation e co-promossa dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’Università di Bologna e dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, realizzata grazie alla collaborazione di Technogym e di un’ampia rete di enti, strutture e attori pubblici e privati della Wellness Valley. Una partnership collaudata e altamente rappresentativa.

La Wellness Week – che coincide con la Settimana Europea dello Sport – si è aperta ieri pomeriggio con un evento inaugurale a Cesena alla Biblioteca Malatestiana, con gli interventi di Enzo Lattuca, sindaco di Cesena; Nerio Alessandri, presidente di Wellness Foundation e Technogym; Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport, Regione Emilia-Romagna; Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna; Lorenzo Menicanti e Fabrizia Lattanzio della Rete Cardiologica Ircss.

Qualificata anche la rappresentanza sportiva con Andrea Dovizioso, pilota motociclistico, Dimitri Bisoli e Massimiliano Mangraviti del Cesena Football Club.

Anche quest’anno Sport e Fitness, Movimento all’aria aperta, Sana alimentazione, Benessere psicofisico e Cultura del Wellness saranno il cuore della Wellness Week, per un’edizione da record che animerà 40 comuni del territorio romagnolo dalle coste alle colline: sono infatti 500 le attività aperte a tutti, proposte da più di 130 stakeholder, con l’obiettivo di diffondere la cultura del wellness come strumento di salute, prevenzione e coesione sociale.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile sull’app dedicata (link), tramite la quale è possibile prenotare le attività direttamente dallo smartphone e beneficiare di programmi di esercizio gratuiti anche nelle settimane successive: uno spunto concreto per mantenere uno stile di vita attivo tutto l’anno.

"È una grande soddisfazione veder crescere la Wellness Week, che anno dopo anno coinvolge sempre più professionisti e realtà: una grande alleanza per promuovere i sani stili di vita all’insegna del benessere, della prevenzione e del buon vivere romagnolo", ha affermato Nerio Alessandri, fondatore e presidente della Wellness Foundation e di Technogym –. È questo lo spirito con cui è nata la Wellness Valley e ringrazio tutte le persone che dal 2003 credono nel progetto e si impegnano a fare della Romagna una vera eccellenza nella promozione della salute. I risultati si vedono e tanti territori in giro per il mondo si stanno ispirando al nostro modello per un futuro più sano e sostenibile".

