Avviata la pista ciclabile in via Cappona Rurale

A Savignano sul Rubicone sono iniziati i lavori di realizzazione del percorso protetto di via Cappona Rurale nel primo tratto, lato Cesena, percorso che si collegherà alla pista ciclabile esistente in via Bastia.

Al termine dell’intervento saranno resi disponibili ai cittadini altri 720 metri di viabilità a uso ciclo-pedonale protetta. I lavori sono iniziati da via Galeazza. Il percorso sarà realizzato in sede propria e separata dalla carreggiata tramite un cordolo. Verso il campo verrà realizzato un nuovo fosso di scolo e verrà riposizionata la recinzione. Le opere saranno realizzate in stralci di 150 metri ciascuno, partendo dalla fine dell’abitato in direzione di via Galeazza; i singoli passaggi verranno completati nel giro di un mese ciascuno.

Il cantiere è affidato all’impresa di Raffaele Pozzi. Le aree di cantiere saranno precluse al traffico veicolare esclusivamente nelle fasce orarie dalla 7.30 alle 17 circa. Successivamente sarà cura della ditta perimetrare e ripristinare il più possibile la carreggiata, istituendo un passaggio alternato a vista con segnaletica. Nel tratto fino all’incrocio con la via Bastia e quindi all’aggancio della ciclabile esistente, dove è presente l’agglomerato urbano delle vie Marche, Lombardia, Toscana, Piemonte e Romagna, il percorso protetto sarà segnalato da led luminosi (occhi di gatto a terra) e segnaletica in strada. Tutti i lavori di segnaletica a terra verranno realizzati a fine cantiere. Altri due interventi completeranno l’opera e sono in fase di approvazione dell’esecutivo: si tratta della realizzazione di tre piazzole e della realizzazione in corrispondenza del percorso protetto dell’illuminazione pubblica.

L’importo complessivo dei lavori è stimato in 450mila euro dei quali 300mila da finanziamenti Pnrr e 150mila dal bilancio comunale.

Con il nuovo percorso, si prosegue nell’implementazione dei tragitti destinati alla mobilità sostenibile nel territorio comunale di Savignano, che a oggi può contare su oltre 20 chilometri di percorsi, di cui 15 di piste ciclabili in sede propria più altri all’interno di parchi pubblici e sull’argine del fiume Rubicone.

Affermano il sindaco Giovannini e l’assessora ai Lavori pubblici Stefania Morara: "Con questi lavori rendiamo disponibili altri 720 metri di percorso protetto. Si tratta di un ulteriore passo verso una visione generale di mobilità lenta e sostenibile, strategica e fondamentale per il nostro territorio. Stiamo sviluppando connessioni sostenibili e sicure per tutti, nell’ottica di una mobilità sempre più moderna e integrata che presto diventi realtà di tutti i giorni per i cittadini del Rubicone".