Avviata l’indagine archeologica

All’Osservanza sono iniziati i lavori di indagine archeologica preventiva finalizzata alla realizzazione del polo scolastico per l’infanzia che sostituirà le scuole Porta Fiume e Porta Santa Maria. A eseguirli è la ditta Akanthos. La decisione di costruire una scuola nuova è stata presa dall’Amministrazione comunale poiché sia la ‘Porta Fiume’ che la ‘Porta Santa Maria’ hanno sede in edifici molto vecchi che non si prestano a efficaci interventi di miglioramento. La realizzazione della nuova scuola per l’infanzia dell’Osservanza sarà finanziata con un contributo 3.120.000 euro previsto dal Pnrr.