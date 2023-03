Avviate le grandi manovre Il centrodestra cerca l’anti-Lattuca

Meno 15. Sono i mesi che separano Cesena dalle comunali del 2024. Ancora poche certezze e tanti dilemmi. Di certo Enzo Lattuca (Pd, nella foto) ufficializzerà in estate la sua ricandidatura a sindaco con un’alleanza che spera di allargare rispetto a quella a cinque con Cesena 2024 (cambierà nome?), Pri, Popolari per Cesena e Articolo 1. Questa volta, però, Lattuca non potrà asscurare in anticipo un assessorato a tutti i contraenti che dovranno conquistarselo con i voti alle comunali, e ciò crea una certa apprensione a forze politiche ormai storicamente col consenso ristretto. Qualche sorpresa, sul posizionamento, potrebbe arrivare dai Popolari per Cesena. Potrebbero aprirsi spiragli per includere nella coalizione il M5S, ma sui temi territoriali c’è scarsa sintonia col Pd. Partiti minori e liste della galassia della sinistra alternativa potrebbero avvicinarsi grazie all’effetto Schlein.

Sul versante del centrodestra, sono stati avviati i primi contatti per il varo della coalizione tra FdI, Lega, Forza Italia, lista civica Cambiamo e i cattolici nel cetrodestra. Si sta ragionando sul candidato e la soluzione preferita sarebbe di orientarsi verso un’autorevole espressione della società civile,che goda di buona reputazione, abbia meriti professionali e sia conosciuto in città, piuttosto che un rappresentante dei partiti. Quanto al terzo Polo, Italia Viva è più radicata in città rispetto ad Azione, maggiormente presente a Forlì, e bisognerà vedere la presa che avrà l’annunciata fusione in un nuovo partito.

I sostenitori di Renzi e Calenda potrebbero stringere un accordo col Pri, impegnato però con Lattuca, o anche con i liberaldemocratici. Quanto alle liste civiche, si ripresenteranno la già citata Cambiamo, che nel 2019 candidò Andrea Rossi il quale portò Lattuca allo storico ballottaggio, e Cesena Siamo Noi alla sua terza avventura elettorale. Non è escluso che altre liste escano allo scoperto, come fece Cesena in Comune nel 2019 guidata da Davide Fabbri.

Andrea Alessandrini