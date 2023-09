Avviato l’anno diocesano: "Pellegrinaggio da Pio VII"

Con il conferimento del mandato a operatori pastorali, catechisti, animatori liturgici e operatori della carità avvenuta domenica pomeriggio scorsa in Cattedrale – durante la liturigia in cui il vescovo ha solennemente celebrato i 50 anni di sacerdozio – ha preso inizio l’anno diocesano, con l’attività del catechismo e della catechesi nelle parrocchie e nelle unioni parrocchiali, a cui si affianca quella dei movimenti religiosi cittadini. Un percorso che sarà ricco di eventi salienti,così riassunti dal vescovo Douglas Regattieri (nella foto).

"Abbiamo programmato per i prossimi anni pastorali – afferma il vescovo – un percorso che intende riscoprire la bellezza della vita cristiana, focalizzando le riflessioni e le iniziative sulle tre grandi virtù: la fede, la speranza e la carità. Cominceremo quest’anno con la fede. Dovremo iniziare inoltre la preparazione al Giubileo della Chiesa universale che si aprirà, presumo, nel Natale del 2024 e proseguirà per tutto il 2025. Si tratta di un appuntamento molto importante. Noi cesenati in particolare siamo già impegnati a portare a conclusione l’anno chiaramontiano che abbiamo aperto lo scorso 20 agosto all’Abbazia del Monte: ci sono in cantiere diverse iniziative. Tengo molto in particolare al pellegrinaggio diocesano che faremo a Roma alla tomba del nostro papa Pio VII".

A settembre, come ogni anno, fioriscono le feste parrocchiali, occasione per rinsaldare la vita comunitaria attraverso momenti spirituali e ricreativi grazie anche alla buona dotazione di oratori nel territorio diocesano, alcuni dei quali negli ultimi anni sono stati potenziati, come è avvenuto per la Cattedrale e la parrocchia di Villachiaviche.

In questi giorni le feste sono in corso a Macerone e San Paolo, mentre nel prossimo fine settimana prenderanno l’avvio a Pievesestina e San Domenico. Nelle parrocchie sono anche incorso iniziative solidali come il Mercatissimo dell’iusato che si chiude oggi nella parrocchia di Sant’Egidio, organizzato da un gruppo di volontari. Ultimo giorno di apertura, oggi, con orario dalle 8.30 alle 19. Proseguel’attività, mai interrotta durante l’estate, delle Caritas parrocchiali, a servizio delle famiglie bisognose in crescita

Sta diffondendosi intanto nelle parrocchie, in alcune delle quali si sono insediati i nuovi sacerdoti nominati dal vescovo, il libro con la biografia per immagini che ripercorrei i cinquant’anni di sacerdozio del vescovo monsignor Douglas Regattieri, intitolato "Alzerò il calice della salvezza, 50 anni di sacerdozio",.

Regattieri ha anche diffuso un opuscolo con gli Orientamenti pastorali per il triennio 2023-2026.

Andrea Alessandrini