Azalee solidali dello Ior per la Festa della Mamma

Banchetti per la vendita delle Azelle solidali dello Ior saranno allestiti in tutte le piazze del Cesenate in occasione della festa della Mamma. I volontari dell’Istituto oncologico romagnolo rilanciano l’iniziativa nonostante le previsioni di tempo incerto. Da venerdì 12 a domenica 14 sono previste più di 150 postazioni in tutta la Romagna: un dispiegamento imponente di circa 500 volontari, che in maniera assolutamente altruistica e gratuita si mettono a disposizione per sostenere la ricerca scientifica che dona le speranze più promettenti e innovative di cura per i tanti che lottano contro il cancro ogni giorno.