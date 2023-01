"Azeglio considerava Vialli come un figlio"

"Vialli era forte anche come disc jockey improvvisato, pure in quel modo sul pullman degli azzurri diretto verso la partita dimostrava il proprio carisma; aveva la capacità di sdrammatizzare anche le situazioni più complicate. Così afferrava il microfono e di fianco all’autista, vicino all’autoradio, iniziava a cantare guidando il gruppo. Era un leader espansivo".

Gianluca Vicini, 55 anni, avvocato, figlio d’Azeglio il ct azzurro delle ‘Notti magiche’ a Italia ‘90 ricorda con il dolore nel cuore il grande attaccante scomparso ieri dopo un lungo calvario: "Ha affrontato la malattia con dignità e coraggio come tutto quello che ha fatto nella vita. Il legame con mio padre e con il sottoscritto è stato forte, con radici lontane".

Vialli infatti è stato un perno di quell’Under 21 che in due bienni, allenata da Azeglio Vicini, agli europei conquistò un bronzo e un argento poi diventò pedina importantissima della nazionale maggiore sempre guidata dal ct cesenate scomparso il 30 gennaio 2018: "Il babbo considerava Vialli un figlio, così come il gruppo che portò dalla sua Under 21 in nazionale A: Zenga, Giannini, Donadoni, Ferri, Mancini. Gianluca sprigionava entusiasmo, si divertiva in quello che faceva. Lo riteneva una persona intelligente in campo e fuori, di spessore, forte tecnicamente e caratterialmente. Poi il campione, a fine anni ottanta è stato uno dei più importanti attaccanti del mondo".

Il ricordo si focalizza sull’unica volta che Gianluca Vicini ha pianto per la nazionale di papà: "Frequentavo gli azzurri, qualche volta anche in trasferta, li consideravo fratelli maggiori, avevano pochi anni più di me. A Napoli nel 1987 la nazionale se non avesse battuto la Svezia non si sarebbe qualificata per gli Europei e dopo un solo anno e mezzo di gestione papà sarebbe stato sollevato dall’incarico di ct. Fu una sofferenza, vincemmo 2-1, doppietta di Vialli con la seconda rete spettacolare, in pieno recupero; un tiro al volo da fuoriclasse. Dalla gioia non trattenni le lacrime".

Mister Vicini convocò Vialli in Under 21 quando ancora giocava nella Cremonese in B, aveva 19 anni. Poi la lunga militanza insieme azzurro e l’amarezza di Italia ‘90. Lì gli azzurri delle ‘Notti magiche’ giocarono il calcio migliore del torneo ma vennero eliminati ai rigori in semifinale a Napoli dall’Argentina di Maradona; arrivarono terzi senza avere mai perso. E per Vialli fu un campionato del mondo sofferto: "Aveva debuttato in nazionale con Bearzot il 16 novembre 1985 _continua Gianluca Vicini_, l’Italia perse in amichevole in Polonia. Dopo i mondiali in Messico nell’86, con mio padre nuovo ct, diventò pedina fissa. A Italia ‘90 per lui fu dura, nella seconda partita con gli Stati Uniti sbagliò un rigore, poi si infortunò, intanto era esploso Schillaci. Rientrò da titolare contro l’Argentina, su un suo tiro respinto Schillaci portò in vantaggio provvisoriamente gli azzurri. Quella sconfitta è sempre stata il grande cruccio di mio padre e dei suoi ragazzi".

Vicini junior focalizza l’ultima volta che incontrò Vialli: "Appena vedeva Azeglio erano baci e abbracci. Una decina di anni fa eravamo a Milano a una premiazione, sul palco Vialli insieme a Ibrahimovic. Lui è sempre stato forte fisicamente, aitante. Eppure al fianco di Ibra, che lo sovrastava almeno di una spanna, pareva piccolo. Mio padre me lo fece notare subito e sorridendo aggiunse che non si era mai accorto che Vialli fosse così basso".

l.s.