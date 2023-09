‘Azel’ dai Mondiali di Berlino a Italia’s Got Talent

È appena rientrato da Berlino, dove ha partecipato alle finali del campionato mondiale di ‘human beatbox’, piazzandosi fra i primi dieci al mondo (all’ottavo posto). Ora lo vedremo in tv, alle audizioni del talent show Italia’s got talent che, da quest’anno, è in onda sulla piattaforma Disney+, con una formula rinnovata e due nuovi giudici (il tiktoker Khabi Lame e la cantante Elettra Lamborghini). Chissà se lascerà anche la giuria a bocca aperta, come è solito fare durante le sue esibizioni, lui che con la bocca produce suoni davvero strabilianti: già, perché il giovane Giuseppe Cuna, in arte ‘Azel’, di professione perito informatico per un’azienda di Cesena, pratica la curiosa disciplina da quando aveva sedici anni. Tradotta alla lettera come ‘scatola umana delle battute’, la beatbox è l’arte di riprodurre - con la bocca, le labbra, i denti e le guance - suoni che ricordano svariati strumenti musicali. "Ho potuto accedere ai mondiali di Berlino perché sono stato campione italiano per tre anni consecutivi, dal 2019 al 2022 – racconta Cuna, originario di Crotone e residente a Cesena fin da bambino -. Al girone eliminatorio mi sono sbarazzato di una novantina di concorrenti, poi ho affrontato, nelle fasi successive, il campione in carica della Svizzera, quello della Danimarca e, nella sfida per la ‘top 8’, quello degli Usa. Solo lo statunitense è riuscito a superarmi, ma sono incredibilmente felice e soddisfatto per essermi battuto contro autentici ‘mostri sacri’. Il pronostico della vigilia non era così favorevole". Ora Cuna si gode l’ennesimo successo e pensa alle prossime avventure, ma sempre con i piedi ben piantati per terra: "mi piace descrivermi come un ragazzino che si occupa di informatica per un’azienda - dice - e, ogni tanto, si serve del suo alter-ego per infrangere la routine e vivere esperienze emozionanti come questa".

Maddalena De Franchis