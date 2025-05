Aziende a Case Castagnoli: "Dateci il punto di ristoro"

L’area produttiva di Case Castagnoli, a pochi minuti dal centro cittadino, si sta affermando come un polo in espansione: sette aziende attive, oltre 400 lavoratori presenti e un indotto che si sta progressivamente consolidando.

Ma nonostante la vivacità economica della zona, manca un servizio di ristoro accessibile, così come segnalato dalle attività della zona, capace di rispondere ai bisogni quotidiani di chi lavora e si muove in quest’area. Se ne è parlato tra l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari, gli imprenditori e le associazioni di categoria, che hanno sottolineato la necessità di introdurre nuovi servizi in grado di supportare lo sviluppo dell’area.

"L’amministrazione comunale - dichiara l’assessore Plumari – ha accolto le richieste e lancia un segnale agli operatori del commercio ambulante itineranti con autorizzazione di tipo b - in particolare a chi lavora con food truck. Case Castagnoli infatti rappresenta oggi un’opportunità interessante per chi vuole investire in un servizio di ristoro mobile, flessibile e in grado di intercettare una domanda reale. L’insediamento di un food truck rappresenterebbe non solo un’occasione di lavoro, ma anche un tassello importante nella valorizzazione complessiva dell’area".

Gli operatori interessati possono contattare l’Ufficio Sviluppo Economico del Comune per approfondimenti. Per informazioni contattare lo 0547-356432 oppure scrivere una mail a suap@unionevallesavio.it.