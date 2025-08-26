Aziende e innovazione. L’intelligenza artificiale è entrata nel ciclo della produzione

Dinamiche e con un occhio attento all’innovazione. Le imprese artigiane cesenati guardano con interesse all’applicazione dell’intelligenza artificiale. "A centinaia - testimonia Gabriele Savoia, responsabile del Digital Innovation Hub di Confartigianato Cesena - hanno preso parte ai nostri Salotti digitali, occasione preziosa per riflettere insieme sul ruolo strategico delle tecnologie nel futuro delle imprese. Ci apprestiamo, infatti, ad una prossima edizione". Ma quali sono le istanze che le imprese artigiane rivolgono all’IA? La Mpc con sede a San Giorgio, azienda del settore delle lavorazioni di meccaniche di precisione (40 dipendenti) ne sfrutta le capacità nell’organizzazione ottimale dei turni di lavorazione delle macchine impiegate a seconda delle tipologie dei prodotti, che sono circa un centinaio e sono sottoposti fino a quattro fasi di lavorazione. Si tratta di componenti creati sulle specifiche dei committenti. Gli elementi così realizzati vanno ad aziende di costruzione che stanno sul mercato mondiale. "Il ricorso all’intelligenza artificiale - spiega il titolare Stefano Soldati - ci permette di optare per la scelta di produzione migliore a seconda della tipologia dei prodotti. Per capirci meglio, caricati tutti i dati necessari, la piattaforma ci indica il ciclo produttivo più rapido possibile. Dunque, lavoriamo con ritmi più rapidi e non ci sono tempi morti per le nostre attrezzature. Ciò che un tempo si faceva in mezza giornata ora può richiedere non più di mezz’ora". "In precedenza - aggiunge Stefano Soldati - questo ciclo produttivo veniva programmato manualmente ma richiedeva un’ampia esperienza. E’ evidente che l’IA non può passare per un sistema che toglie lavoro agli umani, ma li supporta nel miglioramento di molte unzioni". E l’impiego si allarga: "Da quest’anno affidiamo all’intelligenza artificiale anche uno studio approfondito sui clienti. Ce n’è qualcuno che non ha ordinato uno specifico prodotto? La piattaforma, debitamente addestrata, ce lo segnala e l’ufficio commerciale provvede a contattarlo". Il sistema è messo a punto dalla software house OSL di Modena. In progress ma con idee già ben chiare si mostra la cooperativa sociale Nemesis di San Mauro Pascoli (19 soci, 60 dipendenti) attiva nel settore infermieristico, dell’assistenza agli anziani, ai disabili e in altre attività paramediche. "Vorremmo affidare all’intelligenza artificiale la gestione dei turni di lavoro - spiega il presidente della cooperativa Denis Ermeti - per ottimizzare gli interventi dei fisioterapisti e degli infermieri nelle varie strutture, una programmazione che ci richiede un impiego di tempo notevole. Ma vorremmo anche elaborare in modo rapido i dati che i nostri rapporti con le strutture pubbliche ci impongono di trasferire in dettagliate rendicontazioni. Non intendiamo diminuire il numero degli operatori, ma liberarli da alcune incombenze per impegnarli in altri compiti".