Azione di pronto intervento, arriva l’encomio alla Croce Verde

Ospiti speciali nell’ultimo Consiglio Comunale di Roncofreddo con il sindaco Sara Bartolini e tutta l’Amministrazione che hanno reso merito alla Croce Verde di Gambettola ed ai suoi volontari (nella foto) per l’ attività svolta durante la 21ª edizione della Piccola Fiera d’ Autunno. In quella occasione si è reso necessario un intervento di soccorso a una persona che aveva accusato un gravissimo malore, poi risultato fatale nonostante l’azione immediata e tempestiva dei volontari. Questo l’encomio del Consiglio: "Con il presente atto vogliamo manifestare ai volontari della Croce Verde Gambettola il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per il servizio svolto con grande professionalità nel corso della edizione 21ª Piccola Fiera d’Autunno, svoltasi il 26 e 27 novembre 2022. Il volontariato non è qualcosa di impersonale. E’ fatto, viceversa, soprattutto di persone. E a queste intendiamo rivolgere il pubblico ringraziamento per il pronto intervento".

Durante la seduta si è provveduto alla surroga del Consigliere dimissionario Luca Amadori: al suo posto Enrico Marangoni, residente a Gualdo. Infine è stato approvato all’unanimità l’atto di programma che autorizza il responsabile dell’area tecnica ad eseguire le procedure di acquisizione gratuita delle aree private che sono oggetto di un uso pubblico ininterrotto ultraventennale, al fine di realizzare l’accorpamento al demanio comunale delle aree in oggetto. Le condizioni per procedere a tale acquisizioni sono che le aree in oggetto siano di fatto utilizzate come strade dal Comune, con relativa manutenzione ed arredo già a proprio carico e il consenso dei proprietari.

Ermanno Pasolini