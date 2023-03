Azioni Carisp ‘illiquide’ Accolti altri due ricorsi

Continuano ad arrivare sentenze favorevoli ai risparmiatori che avevano investito nelle azioni della Cassa di Risparmio di Cesena. La Federconsumatori di Forlì-Cesena ha reso noto con un comunicato firmato dal presidente Milad Jubran E. Basir che il tribunale civile e il giudice di pace di Forlì hanno accolto due ricorsi proposti da risparmiatori associati alla Federconsumatori di Forlì - Cesena (associazione collaterale alla Cgil) contro Credit Agricole Italia che nel 2018 ha incorporato la Cassa di Risparmio di Cesena azzerando praticamente il valore delle azioni Carisp, e ha condannano l’istituto di credito al rimborso dell’intero capitale investito, maggiorato degli interessi, rivalutazione e delle spese legali.

Queste sentenze arrivano dopo le tre favorevoli ai risparmiatori associati al Comitato difesa risparmiatori ex Cassa di Risparmio di Cesena guidato da Davide Fabbri.

Nel dicembre scorso il giudice di pace Francesca Pallotti ha accolto il ricorso di un risparmiatore che aveva investito poco più di 4.000 euro. Nei giorni scorsi il giudice del tribunale civile Emanuele Picci ha emesso la seconda sentenza favorevole a un socio della Carisp che ha perso circa 22.000 euro. Entrambe le cause sono state promosse dall’avvocato Ilic Mambelli. Il giudice Picci, supportato da una consulenza tecnica, ha accertato la natura ‘illiquida’ dedelle azioni Carisp che quindi potevano essere venduti solo a investitori con un profilo di rischio elevato, non ai comuni risparmiatori. Altri ricorsi sono in attesa di essere esaminati.

La Federconsumatori sin dall’inizio di questa vicenda ha cercato di instaurare un dialogo con i vertici di Credit Agricole Italia che, tuttavia, ha respinto qualsiasi ipotesi di mediazione e di rimborso. Il passo successivo è stato quello di rivolgersi all’Acf (Arbitro per le Controversie Finanziarie); dall’aprile 2019 molte domande di rimborso sono state accolte e la banca è stata condannata a rimborsare i risparmiatori, ma solo i primi dieci solo stati liquidati. Gli altri hanno dovuto rivolgersi al tribunale (o al giudice di pace nel caso di importi inferiori a 5.000 euro).

Queste sentenze, secondo Federconsumatori Forlì-Cesena, aprono concrete possibilità di risarcimento a favore di tutti i risparmiatori, anche di coloro che ancora non hanno avviato alcuna azione risarcitoria essendo decennale la prescrizione.

Paolo Morelli