Azioni climatiche,. Cesena nei top five

Il Comune di Cesena rientra ora tra i primi cinque Comuni italiani che hanno progettato, programmato e definito efficaci azioni climatiche. La menzione arriva nell’ambito del festival ’Future for Citiesì’ promosso e ideato da Will, from, base Milano e la rappresentanza in Italia della Commissione Europea con il supporto di Enel X.

Giunto nel 2024 alla sua seconda edizione, Future4Cities è un premio e un festival per celebrare i migliori progetti d’innovazione urbana attivi in Italia e confrontarsi sulle migliori pratiche presenti sul territorio.

In questa edizione sono stati 300 i progetti sottoposti alla valutazione di una giuria che ha decretato un vincitore per ognuna delle seguenti macro-categorie: ambiente, mobilità, comunità, sviluppo economico, innovazione e rigenerazione urbana.

La città di Cesena è arrivata in finale, su 80 città candidate nella categoria “Azione climatica”, con il “Regolamento per la realizzazione e valutazione delle Dotazioni territoriali multiprestazionali e ecologico ambientali e delle compensazioni ambientali. Commenta l’assessora Cristina Cristina Mazzoni: "Importante riconoscimento reso ancora più concreto dai lavori di desigillazione in corso in città".