Cesena
13 set 2025
REDAZIONE CESENA
Azzerata la lista d’attesa al nido: "Risposta concreta alle famiglie"

Il Comune di Gatteo ha azzerato la lista d’attesa per l’anno scolastico 2025/2026 del nido dell’infanzia Rodari e aggiunto la sezione "Lattanti". Il sindaco Roberto Pari e la giunta, hanno fatto visita alla scuola dell’infanzia dove tutte le domande di iscrizione sono state accolte. Un risultato che risponde alle esigenze di tante famiglie con bambini piccoli.

Ciò è stato possibile grazie alla realizzazione di una sezione lattanti, riservata alle bambine ed ai bambini dai 4 ai 9 mesi, portando ad un aumento di ben 10 nuovi posti di cui hanno potuto usufruire anche 2 bambini da fuori comune. Mentre sono 19 i bambini più grandi ammessi.

I lavori per la sezione lattanti sono costati 50mila euro. Terminata la riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia "Peter Pan" e nido d’infanzia "G. Rodari" con la sostituzione degli infissi con nuovi in pvc e in alluminio per una spesa di 81mila euro finanziato con il Pnrr per 70mila euro e 11mila a carico del Comune.

Ha detto il sindaco Roberto Pari: "Con l’attivazione della sezione lattanti siamo riusciti a dare una risposta concreta alle esigenze delle famiglie del territorio creando una struttura in grado di rispondere a tutte le domande".

e.p.

