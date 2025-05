’Azzurro come il pesce’ da 40mila presenze

Sono oltre 40mila le presenze stimate alla manifestazione ’Azzurro come il pesce’. L’edizione 2025 dell’evento dedicato al pesce dell’Adriatico, è durata quattro giorni e mezzo, dalla cena di mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio. Il bel tempo ha favorito l’afflusso di tante famiglie, coppie e comitive di buongustai. Nel cuore del borgo marinaro è stato il trionfo delle ricette marinare, preparate dagli chef e da gustare nella zona del porto canale. Hanno lavorato parecchio anche i 200 hotel aperti ed il Cesenatico Camping Village. Barbara Pesaresi di Arice Confesercenti, traccia un bilancio positivo: "C’è stata una grande affluenza, con molti turisti dalle province dell’Emilia, Lombardia, Toscana, Veneto e anche dalla regioni del centro e sud Italia, grazie anche ai tornei delle varie discipline sportive. I piatti preferiti sono stati la seppia con i piselli, con la seppia che era la specialità a cui abbiamo dedicato la manifestazione di quest’anno, il fritto di paranza, i passatelli asciutti ed il classico risotto. L’aspetto significativo è l’indotto, perchè Azzurro come il pesce ha ricadute positive su tutte le categorie economiche".

Roberto Fantini di Arte Confcommercio è soddisfatto: "Nel nostro stand sono venuti buongustai da tutta Italia. A pranzo non c’erano le file perchè molti turisti erano in spiaggia, mentre la sera abbiamo lavorato sempre tantissimo. Fra i piatti la novità dei gnocchetti con ragù bianco di mazzola e gli strozzapreti allo scoglio sono stati molto apprezzati, così come risotto e fritto. Hanno avuto successo anche i piatti di degustazioni con la possibilità di assaporare più ricette. I clienti sono molto contenti, riceviamo tanti apprezzamenti per i piatti e questo per noi è fondamentale". Lo stand dei ’Pescatori a casa vostra’ è stato molto gettonato ed il presidente Manuel Guidotti è felice: "La grande griglia a carbone ha consentito di proporre piatti molto apprezzati; sono andate forte le sarde in saor, legate alla tradizione, ma anche le novità, come la tagliata di tonno rosso, che ne abbiamo lavorato due quintali e mezzo alla brace, gli strozzapreti, il tagliolino verde di alghe con le vongole e il tortello con ripieno di granchio blu".

Alessandro Sintini con la motonave New Ghibli attira molti turisti: "Le nostre ricette sono gradite da un pubblico eterogeneo. Il pesce fresco da gustare sulla barca è un’idea vincente e sono state apprezzate le alici marinate, gli strozzapreti del capitano, il risotto e il fritto". Negli stand di Arice Confesercenti, Arte Confcommercio e Pescatori a casa vostra, si sono registrate oltre 3mila presenze, quindi complessivamente circa 10mila. Sono stati molto frequentati anche gli stand degli ’Amici della Ccils’ e dell’associazione ’Tra il cielo e il mare’. La New Ghibli ha accolto a bordo 2.500 persone. Se a queste aggiungiamo le presenze negli altri stand, nei ristoranti lungo il porto canale e sul lungomare, si stimano oltre 40mila presenze.

Giacomo Mascellani