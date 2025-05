’Azzurro come il Pesce’, le iniziative in programma

Entra nel vivo Azzurro come il Pesce, la manifestazione organizzata dal Comune, Confesercenti e Confcommercio, dedicata alla valorizzazione del pesce dell’Adriatico e dei ristoranti di Cesenatico. Nelle principali strade e nelle piazze del borgo di pescatori, è possibile gustare piatti della cucina marinara a prezzi contenuti.

Fra le iniziative culturali, oggi, alle 12.30, sull’asta di Ponente del porto vicina allo squero, si terrà un incontro con l’agricoltore Stefano Tozzi ed il direttore Pesca Altagricoltura Francesco Zizzo, i quali introdurranno il tema "Territori, mari e la crisi dell’agroalimentare". Sempre a Ponente, questa sera, alle 20.30, il concerto della Neil Band. Sull’asta di Levante, invece, in piazza Ciceruacchio alle 17 il concerto dei Riviera.

Il Centro Studi Calisesi – Museo dei Pescatori in via Squero organizza un percorso per scoprire il mondo della pesca. L’appuntamento è questa mattina alle 10.30. Per chi volesse immergersi nella vita dei pescatori di ieri e di oggi, il Centro Studi Calisesi è aperto al pubblico anche nelle giornate successive dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

In via Fiorentini, tutti i giorni della sagra dalle 10 alle 18.30, sono in calendario attività ludiche gratuite per i bambini. Inoltre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, sono in programma i giochi nell’ambito di "Un giorno da bagnino" a cura della Cooperativa stabilimenti balneari.

In corso Garibaldi 7, tutti i giorni della fiera, dalle 10 alle 19 è aperta la mostra "Non solo mare dipinto", l’esposizione fotografica di Maurizio Delvecchio. Tutti i piatti serviti rispetteranno un disciplinare preciso, servendo solo pesce del nostro mare.

g.m.