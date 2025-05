Azzurro come il pesce, tradizione e gusto

A Cesenatico ha aperto l’edizione 2025 di Azzurro come il Pesce, la grande kermesse che sino a domenica vede la città capitale della cucina marinara. La manifestazione è organizzata dal Comune assieme a Confesercenti e Confcommercio, che confermano i due grandi stand allestiti in viale Anita Garibaldi. La motonave New Ghibli si trasforma invece in una nave ristorante attraccata in piazza Ciceruacchio, mentre in viale Leonardo da Vinci saranno protagonisti i piatti della tradizione dell’associazione Pescatori a casa vostra e della Cooperativa Armatori di Cesenatico. Sull’asta di Ponente lo stand ’Dedicato al mare’ dell’associazione Tra il Cielo e il Mare. Nel cortile del Museo della Marineria si potrà invece gustare ’Il pesce della solidarietà’ a cura dell’associazione Amici della Ccils.

Fra gli incontri e gli eventi culturali in calendario, oggi alle 12.30 nella zona di Ponente interverrà Francesca Petrini, presidente nazionale Agroalimentare Cna. Domani, venerdì, sempre a partire dalle 12.30, si parlerà di "consumo consapevole di prodotti ittici e buone regole di conservazione", con Patrizia Serratore, docente dell’Università di Bologna. Barbara Pesaresi, direttore Confesercenti Cesenatico, punta sull’evento anche per fare turismo: "Azzurro come il Pesce è una manifestazione che continua a crescere, anno dopo anno, nel segno della qualità e della cultura del mare. Quest’anno abbiamo scelto di investire anche nella promozione turistica, con pacchetti ad hoc realizzati in collaborazione con Onda Marina, l’agenzia viaggi della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico. Il nostro obiettivo è quello di offrire un’esperienza completa, ricca di gastronomia, eventi, sport, turismo e valorizzazione del pesce azzurro e dei nostri ristoranti. La seppia, regina del nostro mare, sarà al centro di questa edizione e racconterà una volta di più l’identità del nostro borgo marinaro".

Roberto Fantini, direttore di Confcommercio Cesenatico, sottolinea l’importanza do Azzurro come il Pesce: "E’ diventato un appuntamento fisso che segna l’inizio della stagione estiva e che ogni anno si arricchisce di nuovi contenuti. Non si tratta solo di una festa gastronomica, ma di un vero e proprio percorso culturale che affonda le radici nella storia marinara di Cesenatico. La scelta di puntare ogni anno su un prodotto del nostro mare, testimonia la volontà di valorizzare e far conoscere il pescato locale". Lungo la banchina del porto sul vecchio Squero, l’associazione Pescatori in Pensione di Cesenatico ha allestito una mostra fotografica e un’esposizione di attrezzature da pesca.

Giacomo Mascellani