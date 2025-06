Babbi, gelati all’acqua di San Giovanni e lavanda

Due gelati speciali a edizione limitata per San Giovanni, disponibili per essere assaggiati a partire da questa sera e fino al 24 giugno. I maestri gelatai Babbi hanno infatti creato due accostamenti di sapori unici per celebrare il santo patrono nel punto vendita ubicato nel Palazzo del Ridotto in piazza Almerici, dunque nel cuore pulsante della festa.

La prima proposta è ‘Acqua di San Giovanni’, un gusto evocativo e delicato che celebra la tradizione del santo patrono: menta, legno di rosa e ginepro si fondono creando un gusto fresco e persistente, impreziosito da una glassa al sambuco e fiori. ‘Agricole’ invece si presenta con profumo di lavanda e suggestioni provenzali per un gusto inedito: formaggio di capra, gelo di gelsi neri e un tocco delicato di olio essenziale.

Oltre ai due gusti speciali, il Babbi Café proporrà anche la sua ampia selezione di coppe gelato, torte, monoporzioni e una ricca vetrina di pasticceria. E per un aperitivo o dopo cena rinfrescante, una drink list originale con cocktail gelato unici.